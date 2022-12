Montenegro y el recibimiento al "Dibu": "No corresponde generar el aprovechamiento político"

En medio de los festejos por la obtención del campeonato mundial de fútbol y la polémica por la llegada de los jugadores que no fueron a la Casa Rosada y se quedaron sin el saludo del presidente, en Mar del Plata se armó una fiesta para recibir al “Dibu” Martínez y Guillermo Montenegro, el intendente, explicó que “nunca subí al escenario y no lo iba a hacer con él. No corresponde generar el aprovechamiento político de esto. Por eso estaban todos invitados, por eso estuvieron otros políticos, no fue un tironeo. Las dos figuras fueron el Emi y la gente”.