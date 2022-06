Moscuzza confirmó que Aldosivi va por Somoza: "Es un fenómeno como persona"

Somoza dejó un buen recuerdo en Aldosivi, al integrar el equipo que ascendió en 2018 de la mano de Gustavo Álvarez. En ese equipo fue compañero de Diego Villar, actual entrenador interino del "Tiburón". "Estamos tratando de ver si podemos llegar a un acuerdo, tenemos una conversación con Leandro Somoza. Hemos hablado con varios técnicos más. Si Leandro está gustoso de venir a Aldosivi, el club le abre las puertas", dijo Moscuzza en la transmisión de Estación Vinilo (FM 89.1), en diálogo con los periodistas Sergio Vangelista, Leonardo Hiller y Facundo Espinosa.

Somoza dirigió siete partidos en el torneo anterior en Rosario Central, con dos triunfos, un empate y cuatro derrotas. En el actual torneo, dirigió dos partidos: perdió uno y empató el otro. "Somoza es una persona con experiencia, estuvo en grandes instituciones. Si vas a una pizzería y el tipo es un especialista en pizzas, no le podés pedir una cazuela de mariscos. A Leandro, ¿qué le vas a enseñar? Leandro es un fenómeno como persona, como Villar y Palermo, que es un fuera de serie", señaló "Pototo" Moscuzza. "No me pongo plazos para lo de Somoza porque él tiene que resolver su situación y evaluará. Analizará a qué club quiere ir a dirigir", agregó.

"Mañana hay que seguir trabajando como siempre. Felicito a los muchachos, que le están ponieno el pecho ante este desorden que tenemos. Es triste", reconoció Moscuzza luego de la derrota en Paraná.

"Por supuesto que necesitamos un entrenador, más allá del entrenador que está realizando Diego Villar. Hace lo que puede, el equipo en los partidos anteriores fue competitivo y no tuvo la suerte de ganar. Hoy no jugamos como los partidos anteriores y no se pudo ganar", dijo Moscuzza sobre el presente del equipo.

LA SALIDA DE PALERMO: “LO ESCUCHÉ Y TIENE RAZÓN”

En un tramo de la charla, Moscuzza se refirió a la salida de Palermo: "Se le llenaron los 'quetejedi' (Sic) y buscó otra cosa", aseguró. "No quiero ahondar sobre la salida de Palermo. Yo le dije que me aguante hasta el lunes porque estoy haciendo un tratamiento en Buenos Aires, pero al otro día me encontré con la renuncia. Yo lo entiendo a él y lo acepto. Tuvo muchas dificultades y a mí no me las cantaron como eran. Después de escucharlo a él, tiene razón. Porque si te pide una manzana, no le podés llevar una banana. Pero no hay que ventilar esas cosas, en todos los clubes hay problemas".

Por otra parte, Moscuzza habló de la salida de Ciro Lubrano, el mánager que dejó su cargo tras la renuncia de Palermo. "De esa historia no quiero hablar, es un muchacho que vino al club, se hizo amigo de mi hijo y si es amigo de mi hijo es amigo mío. Yo no digo que soy amigo de él, pero lo acepto. Vino a apoyar al club, no lo hizo mal, tampoco lo hizo bien. En algunas cosas estuvo bien y en otras, mal. En lo futbolístico no participó mucho, pero vamos a dejarlo ahí, porque él tiene una familia y me merece respeto. Es fútbol, no hay que dramatizar", dijo. "El que va a estar en el lugar de Ciro va a ser Hernán Tillous, que es mi mano derecha y mi amigo. No quiero que me oculten las cosas, porque si me ocultan las cosas me pongo violento, agresivo y tomo decisiones como el caso de Ciro Lubrano", agregó.

Por último, Moscuzza se refirió a la posible llegada de refuerzos y a las ofertas por Martín Cauteruccio: "Si es necesario vamos a traer refuerzos. Ahora todos hablan de Cauteruccio. Si te gusta Cauteruccio, tenés que decirme cuánto ofrecés. Pero de eso no vino nada. Vino una carta de San Lorenzo y otra de Independiente.Que venga el representante y me diga cuáles son las condiciones para Aldosivi. Porque si me ofrecen dos pesos, no tiene sentido, porque me estoy jugando el descenso", concluyó.