Muerte de la reina Isabel II: qué dijo Mirtha Legrand

La conductora afirmó: “Estoy muy dolida, me sorprendió mal. Había leído que no estaba bien de salud, pero me dio muchísima pena”.

“La sigo desde que asumió el reinado, tenía 25 años. Reinó por 70 años. Toda una vida”, indicó en una breve comunicación con la revista Gente.

Además, destacó lo que más le gustaba de sus looks. “Siempre con sus mocasines, su carterita y su sombrero”, sostuvo la conductora.

“Fue una gran reina, pero no me puedo olvidar que durante la guerra de Malvinas ella estaba reinado”, indicó la actriz, que por estas horas protagoniza distintos memes en las redes sociales.