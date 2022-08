Mundial de Qatar 2022: la estrategia del primer argentino que llenó el álbum

El joven se llama Francisco Di Pietro (@frandipietroo en TikTok), y logró completar el álbum del Mundial de Qatar en menos de una semana. En una entrevista, el chico de 20 años contó que por el Día de la Niñez su familia le regaló 120 paquetes de figuritas para compartir con su hermano. Una vez que Francisco pegó junto a su hermano las figuritas de esos sobres, decidió abrir una cuenta de Instagram para intercambiar las repetidas con su compañeros de la carrera de marketing de la UADE.

Di Pietro mostró en su cuenta de TikTok el resultado del álbum completo y en menos de 24 horas logró 800 mil visitas. En las imágenes, Francisco muestra de inicio a fin, todas las páginas del álbum con las figuritas correspondientes.

El Instagram Figuritas Mundial Uade (@figuritasmundialuade) juntó más de 200 seguidores y a través de él Fran convocó a un canje masivo, que organizó en una planilla de Excel. “Le pedí a la gente que me mandaran sus listas de figuritas repetidas. Agarré las que me servían y se las cambié por otras que les servían a ellos, y las que no me servían las publicaba para todos”, contó Di Pietro en diálogo con Infobae.

“Todos me fueron mandando y eso hizo que yo tuviera una gran variedad de figuritas para elegir, por eso pude completar el álbum tan rápido. En unos tres días llegué a cambiar unas 250 con muchos estudiantes de UADE”, continuó el joven.

image.png

Fuerte reclamos de los kiosqueros por la falta de figuritas

En un breve comunicado de la Unión de Kioskeros de la República Argentina (UKRA), piden tener la exclusividad en la venta de figuritas del Mundial de Qatar 2022.

El reclamo es generalizado y se menciona al presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. El culpable de la situación, según los kioskeros, es Panini, la empresa que se encarga de hacer las tradicionales figuritas en todo el mundo.

“Señores de Panini entreguen las figuritas a los kioskeros y dejen de dárselas a los supermercados Jumbo a las aplicaciones como Pedidos Ya! a estaciones de servicio Axion a las Cadenas de Kioskos que no comercializan figuritas de las otras colecciones durante 4 años”, dice el texto firmado por Ernesto Acuña, vicepresidente de UKRA, que representa a 112.000 kioskos en todo el país y fue fundado en 1944.

“Le estamos pidiendo a Panini que comercialice solamente a través de los kioscos y que no pongan otros puntos de venta, queremos tenerla nosotros somos los que le vendemos todas las otras colecciones durante el año. Si no hacen esto creo vamos a dejarle de vender las otras figuritas. La verdad es que la ganancia es poca -$30 por paquete aproximadamente- y encima de eso lo quieren comercializar por otros canales”, señaló.