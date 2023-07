Murió Pupeto Mastropascua: sus fotos inéditas con el Indio Solari y el día que Los Redondos fueron a comer a su casa

Pupeto tuvo una larga relación profesional y de amistad con el Indio Solari, Astor Piazzolla y Mercedes Sosa, entre otros grandes artistas. En el centro Cultural Borges expuso más de 50 fotos que le tomó a la Negra en distintos recitales.

En un fragmento de su biografía, el Indio Solari recordó en medio de un show que Los Redondos dieron en 1992 en el teatro San Martín de Mar del Plata, invitó en broma al público a comer un asado al día siguiente en la casa de Pupeto, productor de los recitales de la banda en la ciudad desde que tocaron por primera vez hasta mediados de los 90. "Trabajábamos con Pupeto desde hacía muchos años -contó-. Lo contratábamos para que afichase la ciudad. Era un tipo muy agradable y muy culto, estaba metido con el tema de los festivales de cine. Al otro día de la joda que hice desde el escenario, le cayó gente que reclamaba el asado. ¡Se habían encargado de averiguar dónde vivía! Su mujer preparaba el lemon pie más rico que comí”.

image.png

En una entrevista publicada por Ahora Mar del Plata en 2020, Pupeto había contado detalles del primer show que dieron Los Redondos en la ciudad, en el teatro Tronador. "Un amigo con el que trabajé en giras de Serrat me comentó que había una banda que quería venir a Mar del Plata. Un día vinieron a verme Skay Beilinson -guitarrista de la banda- y la Negra Poly -manager- a mi estudio de fotografía de Belgrano y Mitre para que estuviera en la producción. No los conocía nadie en esa época".

Pupeto pegó buena onda enseguida y se hizo "muy amigo" del Indio, Skay y Poli. "Después de los recitales siempre venían a comer un asado a mi casa junto a toda la banda -recuerda-. El Indio decía que el lemon pie que hacía Nelly, mi mujer, era el mejor del mundo. Una de las veces que vino, le dijimos en broma que mi señora no lo había podido preparar y no lo podía creer".

Fue en el teatro Radio City de Mar del Plata donde Los Redondos hicieron dos shows seguidos la misma noche, por primera y única vez en su historia. "Terminó el primer recital y enseguida se vieron obligados a hacer el segundo porque habían quedado afuera más de dos mil personas. Si no tocaban de nuevo no sé que hubiera pasado. Para esos show tuvimos que sacar todas las butacas del teatro", rememoró.

image.png

Otro recital que recordó es el que la banda dio en Piet, un pequeño boliche ubicado en Diagonal Pueyrredon y Rivadavia. "Había cinco veces más de gente que la capacidad del lugar. No pasó nada de milagro, podría haber sido peor que Cromañón".

image.png

Pupeto trabajaba como fotógrafo y guardaba como un tesoro las fotos que sacó en los shows de Los Redondos. "Una vez me dejaron entrar a los camarines y les saqué fotos donde aparecen abrazados. Quizá no sean grandes fotos pero tienen un alto valor simbólico", decía. Y contabaa que en su casa tenía un cuadro con la imagen de la banda autografiada por los músicos. "Hay una foto muy buena del Indio que parece salido del infierno y él escribió unas palabras que tienen que ver con eso".

image.png

Ahora Mar del Plata accedió a fotos inéditas de Los Redondos en la ciudad. En una de las imágenes se ve al Indio Solari y el resto de los músicos de la banda en el parque de la casa de Pupeto. En otra de las fotos aparecen el Indio y Skay Beilinson de sobremesa conversando con Pupeto y su hijo Pablo.

image.png

Tras la separación de los Redondos, el Indio invitó a Pupeto al primer show que dio como solista en 2005 con "Los Fundamentalistas del aire acondicionado" en el Estadio Unico de La Plata. "Fui con mi hijo que es fanático y disfrutamos de un gran recital".

La última vez que se vieron fue "hace unos cinco años" cuando el Indio vino a pasar un fin de semana de descanso a Mar del Plata y aprovechó para ir a visitar a Pupeto a su casa. "Vino con Virginia, su mujer, para que la conociéramos y la pasamos realmente muy bien. El Indio es una de las personas más interesantes y cultas que he conocido en mi vida".

Tras aquella cena, el artista lo llamó por teléfono. "Me dijo que me quería mandar un auto para que lo vaya a visitar a su casa, pero aún no pudimos combinar. Tenemos una linda amistad que me trae grandes recuerdos. Al Indio lo tengo siempre presente".