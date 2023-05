Néstor Grindetti visitó Merlo junto a Patricia Bullrich "No vamos a transar con los que quieren hipotecar el futuro de los argentinos"

Lanús Patricia Bullrich defendió la candidatura de Grindetti a gobernador de Pcia de Bs As

“Lo que más nos han hablado acá en Merlo es de la inseguridad, tanto los comerciantes con los que estuvimos, como todos los trabajadores de delivery, que nos contaron que la inseguridad está realmente descontrolada. Expresó la precandidata. Y agregó “ Bajar la edad de imputabilidad aquí en el país, es una deuda de la democracia porque hoy tenemos un sistema totalmente antiguo y necesitamos un sistema moderno. Nosotros en el año 2018 presentamos un proyecto desde el Ejecutivo pero no había mayorías parlamentarias, no se pudo votar. Pero vamos a presentar desde Juntos los cambios del Código Penal, la ley de barras bravas, contra las barras bravas, de ordenamiento, para que los delincuentes no entren y salgan como Pancho por su casa. Es decir, todo un paquete penal que vamos a presentar, donde va a estar también la imputabilidad.

Porque un menor que delinque tiene que saber que tiene consecuencias. También en muchos casos ese menor no tiene quizás una familia que lo ayude, que lo ampare, que lo acompañe. Entonces hay que mirar con un tratamiento específico y adecuado para que el menor no siga la carrera delictiva. Ese es nuestro objetivo, que realmente pueda elegir un camino distinto y no una carrera delictiva.”

Preguntada que fue sobre el excesivo gasto que se hizo el último 25 de mayo, donde se gastaron millones de pesos, opinó “El 25 de mayo es una fiesta patria de todos los argentinos. Está muy mal que se tome una fiesta patria y el gobierno, o una parte del gobierno, porque el Presidente se fue para Chapadmalal, utilice la Plaza de Mayo, utilice el lugar donde se festeja, por lo menos uno de los lugares donde se festeja la fecha patria como un acto partidario. Y siempre los gastos partidarios son excesivos, los colectivos por cualquier lugar, los vecinos paran el auto un minuto más en un lugar y tienen una multa y ahí cualquiera para el colectivo donde quiera, hace lo que quiere. Bueno, toman el país como si fuera de ellos y no es así, acá necesitamos orden y ley.”

A su turno Grindetti expresó "La inseguridad y la inflación son los principales flagelos de los vecinos del conurbano bonaerense, que no ven en este gobierno una salida ni propuestas para solucionar sus problemas, la gente está harta de ver al gobierno y a los políticos en general pelearse y discutir entre ellos enfrascados en discusiones de poder que están totalmente alejadas de la realidad", expresó Grindetti y agregó: "Con Patricia tenemos un objetivo claro que es devolver el orden en la provincia, empezando por la seguridad y siguiendo por lo administrativo, los comerciantes necesitan certidumbre y un Estado más ágil y facilitador del desarrollo del sector privado".