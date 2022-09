Nicole Neumann presentó a su hermana sueca en las redes: a qué se dedica

La reconocida modelo, hija del instructor de esquí austríaco Bernd Unterüberbacher y de la empresaria argentina descendiente de alemanes Claudia Neumann, aprovechó su estadía en Europa para reencontrarse con su papá, quien vive en Suecia junto a su mujer, Camila, y su hija menor. Es decir, Clara.

Según publicó Clarín, el padre y la hermana de la top model viajaron hasta Imola, la ciudad italiana ubicada a 30 kilómetros de Bolonia en donde Urcera corrió este fin de semana para compartir un fin de semana en familia con la jurado de Los 8 escalones del millón (El Trece).

A juzgar por los posteos que Nicole subió a Instagram, Bernd y Clara llegaron hasta esa región conocida por ser el hogar del Autódromo Enzo e Dino Ferrari y se sumaron al equipo humano, encabezado por ella, que acompañó a Urcera hasta el segundo lugar del podio este sábado.

Antes de la carrera, Clara, de 20 años, posó feliz y radiante en boxes junto a su hermana mayor, quien no dudó en postear varias de las fotos que se tomaron juntas y hasta mencionarla en una tierna dedicatoria. "¡Un resumen de mi sábado en Imola! Familia, looks, carrera, podio ¡Wowww! Días intensos como me gustan a mí. ¡Muy escorpio! Gracias, gracias, gracias", expresó Nicole en este posteo que al cabo de pocas horas ya contaba con más de 10.000 "me gusta".

En las imágenes se la ve a Clara, cuyo aspecto físico es bastante similar al de Nicole, posando junto a ella al lado de una Ferrari roja, y con una remera del equipo de Manu. En tanto, en otra foto que se viralizó, se la puede ver a ella sola arrodillada junto al automóvil de carrera.

nicole hermana.png

Según pudo averiguar Clarín, la joven es al igual que su hermana mayor amante de los animales y practica equitación. De hecho, en 2015, cuando Neumann habló por primera vez de ella en una nota con Caras contó que su par tenía tres caballos además de cinco gatos.

En ese entonces, Clara ya medía 1,76 metros contra los 1,75 metros de Nicole y no descartaba seguir los pasas de su hermana. "Está enorme. Tiene 12 años y parece de 18", había dicho la también conductora en esa entrevista exclusiva. "Por supuesto que me encantaría trabajar de ésto", fueron las palabras de la adolescente en clara referencia al modelaje.

Pero, al parecer, esos deseos de Clara no perduraron en el tiempo. Por lo que ella continuó viviendo con sus pares en Karlshamn, una ciudad portuaria del sur de Suecia donde en el verano atendía el restaurante familiar.

"Verlo feliz en una relación, con una familia tan sólida, fue dándome otra perspectiva del amor, de los hombres, de lo masculino en las relaciones", dijo tiempo atrás Nicole sobre su padre, a quien conoció cuando tenía 18 años. alcanzó la mayoría de edad lo contactó y pudieron reconstruir el vínculo.

El vínculo entre Nicole Neumann y su padre

Los papás de Nicole Neumann se separaron cuando ella tenía un año de vida y no fue hasta su mayoría de edad que la modelo volvió a ver a su padre. Fue cuando ella misma lo contactó y pudieron reconstruir el vínculo.

En diciembre de 2021 la modelo reconoció en diálogo con Teleshow: "El tipo me abandonó. Se fue. Es mucho más duro tener un papá que no te mire a un papá fallecido".

"A mí me resultó muy traumático. Me hizo tan mal que, al menos al principio, mis relaciones con los hombres fueron complicadas. De algún modo y en algún punto, yo esperaba el abandono, porque era lo que conocía de los hombres", reveló en ese entonces.

Y sobre esta nueva oportunidad que les dio la vida, contó: "Cuando tenía 18 años (y estaba en París trabajando) le escribí y vino a conocerme. Su abrazo fue salvador y sanador. Un clic. Me abrió la cabeza. Me dio valor en ese proceso para decidir mi libertad".

Y reveló: "Lo vi salir de la manga del avión y dije: 'Ese es mi papá'. Lloramos los dos. Me preguntaba: '¿Qué pasará ahora con este señor al que no conozco?'. Siempre recalcó que no hubo reproches ni pedidos de explicaciones, y que la buena comunicación en base al respeto mutuo fue la clave para empezar de nuevo. Supe su lado de la historia, porque hasta entonces solo tenía la versión de mamá respecto de su ausencia".

Finalmente, la modelo contó que a su padre "le pesaron mucho la frustración y las opiniones cuando se alejó" de ella. "Había venido de Alemania apostando a una relación que no se dio. La dificultad con el idioma y para conseguir un trabajo lo desalentaron. Era muy joven y toda la culpa recaía en el hombre", detalló Neumann.

Y cerró: "Al poco tiempo mamá conoció a Pancho (Conti), padre de mi hermana (Geraldine), y él no creyó conveniente confundirme con una visita anual siendo yo tan chiquita".