No hubo acuerdo entre Gobierno y transportistas y continúa el paro nacional

A partir de ello es que ayer el Ministerio de Transporte de la Nación los convocó a una reunión para escuchar los reclamos del sector e intentar llegar a un acuerdo, pero el tiro salió por la culata: no solo no hubo acuerdo, sino que la reunión siquiera llegó a realizarse.

image.png

La cartera que dirige Alexis Guerrera informó que fueron los transportistas los que no colaboraron para concretar la reunión. "Los manifestantes no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos con quienes iban a asistir a la reunión en representación del grupo, logrando así no asistir a la convocatoria realizada por el gobierno nacional y provincial al diálogo", manifestó en un comunicado el Ministerio de Transporte.

Frente a la postura de la cartera nacional, que sentencia que el encuentro no se llevó adelante porque quienes realizaban los reclamos "no asistieron", los transportistas declararon que decidieron no participar de la reunión ya que Alexis Guerrera no lo haría. Si el ministro no iba, ellos tampoco.

Por otra parte, los autoconvocados que bloquearon la autopista Buenos Aires-La Plata aseguraron ayer que Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se comprometió a establecer una mesa de diálogo en donde estaría presente Guerrera, Martín Guzmán (ministro de Economía) y Darío Martínez (secretario de Energía).

image.png

Según le explicaron al sitio Infobae, este grupo de manifestantes no tendrían representación gremial formal, ni reconocida del sector portuario de Dock Sud. De hecho, al encuentro no fueron convocadas las cuatro entidades principales del sector: Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), Confederación Argentina del Transporte Automotor (Catac).

Estas 4 entidades se manifestaron abiertamente en contra de los cortes de ruta y proponen una salida de diálogo para el conflicto.