"No permito...": la fuerte respuesta de la marplatense Mica Viciconte por la pelea de Manu Urcera e Indiana Cubero

Durante la entrevista, el periodista quiso saber qué pensaba la actual pareja de Cubero sobre la grabación de voz que había llegado a la Justicia tiempo atrás. “Del audio me voy a guardar todo lo que pueda llegar a decir, porque no me interesa meterme ahí”, disparó la modelo. Y agregó: “Cuando vos no tenés relación con alguien tampoco vas a pretender mucho. Hay que esperar, no se puede hacer mucho”.