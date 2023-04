"No podemos dormir": el video de ¿un Ovni en Mar del Plata?

https://twitter.com/RealidadOvni_LA/status/1643964857195085832 AVISTAMIENTO DE UN PRESUNTO #OVNI EN MAR DEL PLATA SE HACE VIRAL



En el clip se ve que durante la tormenta, un punto luminoso blanco se mantiene quieto durante varios segundos. pic.twitter.com/H5ChjecGaq — Realidad OVNI (@RealidadOvni_LA) April 6, 2023

“En ese momento, estoy capturando y en eso miro para el lado de ruta 2 esa luz, muy brillante, a mucha altura, sobrepasaba los árboles eucaliptos. Estuvo un minuto y pico, y justo tenía el celular en la mano. Bajó un poquito y desapareció. Yo no puedo decir si era un platillo, si eran extraterrestres”, relató.

“Miedo no tuve, pero sí asombro. ¿Qué será? Un dron no conozco mucho. Estaba con mi nieto, él también desesperado por contar su experiencia. Él no durmió a la noche. Acá el silencio y el ruido del mar, te da qué se yo, te mete miedito. Al no saber qué es lo que hay. Desde mi punto, lo que yo creo… algo debe haber. No sé qué”, dijo la mujer.

“Fue mi primera experiencia con este tipo de avistamientos. No me quedé con dolor de cabeza. Lo compartí para descartar que era alguien con un dron o estaban estudiando la tormenta. Pero nadie me escribió”, señaló.