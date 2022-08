"Nos va a cambiar la vida": la historia de la marplatense que ganó el Mundial del Alfajor

“Milagros de Cielo” es una pyme con apenas siete empleados. Una de las trabajadoras aún se pellizca para comprender lo que se vivió en las últimas horas: “¡Fue una locura! La gente esperaba dos horas para comprar un alfajor. Jamás pensé que iba a ser así. Vino todo el mundo a pedir el alfajor del campeonato”, le dijo a Ahora Noticias. “Nos vaciaron todos los gustos especiales que tenemos, porque tenemos 19 sabores, pero uno de los sabores, que es el de mousse de chocolate al licor, es el que ganó el concurso. Es el que le damos a degustar a todo el mundo”, agregó.

El alfajor de mousse de chocolate al licor tiene dos galletitas y lleva 50 gramos de relleno. Es totalmente artesanal y, según la dueña de “Milagros del Cielo”, Fabiana Ocaranza, “es el niño mimado”. “Cuando arrancamos teníamos alfajores con dulce de leche y el mousse de chocolate al licor, es nuestro niño mimado. Ahora tenemos 19 sabores diferentes. Tenemos de fruta, de avellana, de marroc, de lemonccelo, hay una amplia variedad”, explicó Ocaranza.

“Milagros del Cielo es una empresa que tenemos hace 22 años en Mar del Plata. Nuestro local madre está en la Diagonal Pueyrredon esquina peatonal San Martín. De ahí nace nuestro producto”, recordó la ganadora.

Ocaranza reconoció que no tenía ni idea de la realización del primer Mundial del Alfajor. Y que fue una clienta la que la incentivó a competir. “Yo no sabía de este Mundial de alfajores. Una de las clientes me llamó para decirme que estaba el primer mundial de alfajores en Capital Federal. ‘Tenés que presentarte’, me dijo”, contó.

“El Mundial empezó el 1 de agosto y la idea era poner un stand. Yo hacía poco había llegado de La Rural y estaba cansada, entonces stand no quería poner”, reconoció Ocaranza. “Pero también se podía enviar el producto para participar. Entonces mandé crema de mouse al licor y nuestro alfajor de crema de avellanas. Fui totalmente distendida, así que cuando pasó lo que pasó, me quise morir”, explicó entre risas.

Una vez conocido el resultado, la demanda fue tal que dejó prácticamente sin stock al local. “Nos va a cambiar la vida. Desde el sábado, arrasaron con todo. A partir del miércoles vamos a tener alfajores. Porque somos una pyme chiquita, somos 7 personas contando las personas en los locales”, consideró Ocaranza. “Todo está hecho por manos marplatenses, tengo que agradecerle a Antonio, mi mano derecha y a la gente que está trabajando conmigo”, agregó.

Tras ganar el campeonato del Alfajor, Ocaranza realzó la labor de todos los integrantes de la empresa. “Somos un equipazo, necesito abrazar a la gente que trabaja conmigo. Si no tenés un equipo de gente que te acompañe, no llegás a ningún lado”, concluyó.

EL CAMPEONATO

El Campeonato se realizó durante la Feria Argentina del Alfajor que comenzó el 1 de agosto y finalizó este sábado en el primer piso de la Galería Central ubicada en Av. Corrientes y Florida, a la que asistieron con entrada gratuita alrededor de 12 mil personas, según confirmaron a Télam desde la organización encabezada por Juan Sardella y Juan José Soria.

"El puntaje del alfajor fue 8,18 sobre 10, este alfajor ganó por sus características organolépticas, por una masa muy húmeda, por un relleno con su justa humedad y una cubierta también correcta, aunque hubo mucha paridad", dijo el chef ejecutivo Cristian Ponce de León, uno de los presidentes del jurado.

En el campeonato se entregaron además 48 premios en las categorías Mejor Chocolate Negro, Mejor Chocolate Blanco, Mejor Dulce de Leche, Mejor Relleno de Fruta, Mejor Alfajor Simple, Mejor Alfajor Triple, Mejor Galleta, Mejor Alfajor de Confitería, Mejor Sabor Tradicional, Mejor Sabor Exótico, Mejor Textura, Mejor Aroma a Alfajor, Mejor Packaging, Mejor Alfajor Saludable y Mejor Alfajor de Maicena.

Los expertos tuvieron que elegir entre 350 muestras que fueron enviadas por 150 productores grandes, medianos y pequeños, industriales y artesanales, que se midieron "en igualdad de condiciones", y los ganadores de cada categoría compitieron por ser el "mejor alfajor del mundo 2022".

Para hacerlo el jurado desglosó numéricamente a través de puntajes las apreciaciones 100% sensoriales y no estéticas sobre más de 30 puntos de cada alfajor de los que analizó ingredientes, relleno, galleta y cobertura.

Evaluaron la apariencia externa, luego la relación galleta relleno, homogeneidad del relleno, espesor de la cobertura, firmeza, masticabilidad, evaluación gustativa y olfativa, complejidad y equilibrio de cada uno.