Nueva critica de Mario Pergolini hacia la directiva de Boca Juniors

En esta ocasión, el ex vicepresidente primero publicó imágenes de Cristian Pavón, Eduardo Salvio y la publicidad de la camiseta de Boca en historias de su cuenta de Instagram: “Gracias Pavón. Mucha suerte”, “Gracias Toto. Buena suerte!” y “Gracias Qatar Airways” fueron los mensajes. A este último le añadió otro texto: “10 millones de dólares menos sin marketing... estamos en problemas”.

El posteo de Pergolini en sus redes sociales

image.png

La criticas por parte del presentador hacia la situación de los dos jugadores apunta al consejo de futbol y al vicepresidente Juan Román Riquelme, que son los que manejan todo lo relacionado con la parte futbolística del club. Hay que tener en cuenta que en el caso de Pavón, el jugador se entrenó con el plantel profesional en el último semestre pero después de no acordar su renovación de contrato, se tomó la decisión de no contar con el futbolista para los campeonatos oficiales, marchándose libre al Atlético Mineiro una vez terminado su contrato. Por otra parte, Salvio sí fue utilizado por Battaglia hasta que se resolvió que no seguiría más allá de este semestre. Según lo que se sabe hasta el momento, el toto podría firmar con Pumas de México.

A diferencia de las primeras dos cuestiones, la de la publicidad en la camiseta fue una crítica para el otro sector de la directiva, liderado por el presidente Ameal. Es justamente el mandatario azul y oro el que lleva adelante las negociaciones para firmar contrato con un nuevo sponsor a partir del 1° de julio.

“Hay un código futbolístico que no mira a la gente que viene de afuera como alguien que viene a aportar o sumar. Son desconfiados, te boludean un poco. Están todo el tiempo cacheteándote hasta que más o menos podés hacerte un poco fuerte y hacer pie. Creo que no logré eso y me frustró bastante”, fue lo que declaró hace un tiempo Mario, quien no descartó presentarse a las elecciones de Boca en 2023 con una lista opositora.

image.png

No es la primera critica de Pergolini hacia la actual dirigencia Xeneize

En su última aparición pública haciendo referencia a Boca, el presentador de 58 años había hecho una crítica feroz en referencia a la maquinaria del Centro de Entrenamiento que el club posee en Ezeiza: “Hacer esto nos pone en un lugar muy vergonzoso, muy estúpido. No lo digo por nombrar siempre a la misma persona, pero lo hace Fernando Sosa. La verdad que si hace esto con los clientes, saldría corriendo Leo Burnett. Encima el tipo es de River, no puede hacer algo para Boca. No se entiende”.