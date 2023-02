"Nunca vi a un paramédico tan desesperado": el dramático testimonio de una testigo clave sobre el crimen en la peatonal 

image.png

"Tengo la tristeza de haber sido testigo de este asesinato a la madrugada. Una banda de chicos (para mí, todos menores de edad) atacaron a este chico de 17 años en plena peatonal. Alguien llamó a la Policía, pero ya se habían ido todos los de la banda. Cuando pasamos por la puerta del cine, llegaba la policía y la ambulancia", relató la testigo a través de un mensaje en las redes sociales.

“Minimicé un poco la situación y creí que era solo una discusión verbal. Pensé que se quedaría ahí, en vez de que podría pasar a mayores. La gente se quedaba a mirar el espectáculo”, dijo en declaraciones a La Nación.

"Nunca había visto correr a un paramédico así, desesperado. Llevaron desfibrilador, estuvieron varios minutos tratando de salvarlo. Lograron llevarlo en ambulancia con vida, pero hoy me desperté y ya estaba esta noticia de su muerte. El amigo lloraba desesperado. Una tristeza tremenda. Una sociedad llena de violencia que tiene que parar", tuiteó la testigo.

image.png

Cerca de las 2 de la madrugada del martes, efectivos de la comisaría primera tomaron conocimiento por un llamado a emergencia (911), que en el interior del baño del cine Amabassador había un joven herido.

En el lugar encontraron al adolescente con herida de arma blanca en tórax, mano y ceja, inconsciente. Fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) desde donde posteriormente informaron su deceso. De testimoniales recabadas se pudo establecer que la víctima tenía 17 años y se encontraba junto a un amigo de 16 años.

“Nos acercamos al cine y nunca vi un paramédico tan desesperado -contó-. Bajaron con un desfibrilador y otras cosas y se metieron al establecimiento. Lo que se veía y se escuchaba era a su amigo llorando desconsoladamente que le contaba a la Policía que su amigo acababa de cumplir 17 y cómo se llamaba”.

“Estuvieron varios minutos dentro, y por eso se empezó a juntar gente afuera. En ese momento pasaron dos chicos y uno dijo medio en broma ‘oh mataron a mi hermano’... Para mi eran chicos del grupo como pasó en el caso de Báez Sosa. Eran menores también”, agregó.

image.png

“Alguien que acaba de cumplir 17 años y podría ser alumno mío, que es una criatura, decidió que la discusión se termine con violencia y uno terminó matando a otro. Ahora hay una familia que le dijeron a la noche que su hijo estaba en el hospital y al rato se murió”, dijo la testigo.

"Algo que me gustaría compartir de mi experiencia triste es: nunca jamás dudar en llamar a la Policía inmediatamente. No hay que dejar que las situaciones de violencia pasen a mayores. Si escuchamos gritos o discusiones, es preferible llamar y que alguien acuda a no hacerlo y lamentar la muerte, que es irreparable", escribió la docente en las redes sociales.

"En este caso, yo no llamé porque pensé que eran chicos que solo se insultaban. Sé que otra gente tampoco llamó y solo se detuvo a mirar, pero por suerte alguien sí llamó y por eso acudió la Policía", finalizó.