Obtuvo dictamen el proyecto para nombrar jueces y fiscales en Santa Fe

Según los equipos técnicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la creación de 50 cargos que propone la iniciativa tendrá un costo de $1.564 millones por año, en base a las escalas salariales vigentes.

Sin embargo, el informe difundido la semana pasada aclaró que no se contemplaron los gastos vinculados a los organismos que se conformarán a partir del proyecto, la dotación de personal que eventualmente acompañará a los cargos que se crean, los gastos operativos y de inversión que pudieran generarse.

Al inicio de la reunión de comisión, su presidente Carlos Heller, explicó que también se requerirán “estructuras para los nuevos juzgados y fiscalías, personal de distintos rangos, insumos, etc”.

“Partiendo de las estructuras existentes, la Oficina de Presupuesto estimó, suponiendo estructuras promedios de juzgados y fiscalías, que se generaría un costo adicional neto de $6.000 millones de pesos anuales, principalmente en sueldos de personal”, detalló Heller, que concluyó que el costo total de la implementación del proyecto tendría un impacto fiscal de $7.500 millones.

A su turno, el diputado oficialista Roberto Mirabella señaló que en su provincia tienen “una estructura creada hace 40 años cuando este tipo de delitos no existía”. Y agregó: “Este proyecto lo presentamos en mayo del año pasado, pero no lo tratamos hasta que balearon el supermercado del suegro de Messi”.

Desde la oposición, las principales críticas al oficialismo giraron en torno a las demoras para la conformación de la comisión bicameral para la implementación del sistema acusatorio. También insistieron en que hay cargos vacantes en la Justicia Federal de Rosario porque el kirchnerismo “no aprueba los nombramientos”.

“Le pido al oficialismo que podamos dialogar con la presidenta del Senado para que estas acciones concretas empiecen a avanzar”, reclamó el santafesino Juan Martín (UCR).

“Ningún miembro del bloque ni la Vicepresidenta dan una explicación de por qué no nombran la bicameral, es un capricho, es porque son impunes”, reclamó a los gritos el socialista Enrique Estévez.

Por su parte, Germana Figueroa Casas, del PRO Santa Fe, reclamó que Anibal Fernández aún no le envió el informe con el presupuesto destinado en seguridad para la provincia que prometió en la última visita al Congreso. “Nuestra seguridad no es un gasto, es una inversión y un ahorro. La primera responsabilidad del Estado es cuidar que no nos maten. No pueden haber más jurados vacantes en Santa Fe, tenemos que fortalecer todos las instancias que hacen a la seguridad de los santafesinos y tener la certeza de que hay una Nación ocupándose de nosotros”, declaró la rosarina.