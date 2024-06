Offshore: anticipan inicio de otro proyecto exploratorio para fin de año o comienzo del próximo

Frente a este paso en falso, que requerirá ahora análisis de resultados e información obtenida por los expertos, anticipó otra buena noticia con el inicio de tareas similares que en este caso hará la empresa Shell en otra zona. “Será a fin de año o principios del próximo”, arriesgó.

Recordó que en 2019 se hizo lo que se denominó la Ronda 1 que incluyó el Pozo Argerich, donde Equinor acaba de confirmar que no encontró petróleo. Lamacchia recordó que esa zona, conocida como CAN 100, no estaba en esa ronda pero se siguió para adelante para la exploración. Dijo que ahora los trabajos trabajaos continuarán en los CAN 102, 108 y 114 y otros más autrales, el 123 y 124, más cerca de Islas Malvinas.

Frente a estas primeras instancias valoró que lo que se dio y vio en estos meses dejó como certeza que “Mar del Plata demostró que está a la altura para dar soporte logístico a este tipo de trabajos”. Vale recordar que los buques de apoyo en todo este proceso de exploración operaron desde la terminal marítima local.

Lamacchia admitió que es desalentador que sea negativo este primer resultado pero “pero no significa el fin, ni que no hay hidrocarburos y tampoco el fin de la búsqueda”. De hecho, comparó este tipo de búsquedas con la de “una aguja en un pajar” y habló de “bloques enormes, y en la misma área del CAN 100 podría tener búsqueda”.

No fue pesimista sobre esta exploración ya que resaltó que si bien se dio el resultado como “pozo seco”, aseguró que se recogieron muestras de presencia de hidrocarburos pero que “migra hacia otras áreas”. “Hay que ir a buscarlo”, aseguró.