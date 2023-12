Ojo con las Fake news: dieron por muerto a Santiago del Moro

El joven llegó tarde al programa y, en medio de su aceleración por no perderse el ciclo, el conductor lo interrumpió: “Increíble, se murió Santiago del Moro yendo a la radio. Venía a los pedos de su pueblo y bueno, vos viste cómo son los camiones…”.

“¿Eh? Me acabo de despertar, ¿qué pasó?”, dijo el muchacho confundido, y Ciccioli le dijo: “Pero, abrí los portales, los diarios. Esto fue a la madrugada”. Y agregó: “Yo lo conocí con Infama. Era un pibe divino, buena onda, que encima estaba en el mejor momento de su carrera. Muy querido”.

Flowers quedó sin palabras y no puedo más que expresar unas pocas frases: “Estoy shockeado, realmente no sé qué decir. No tengo palabras”. Luego, se dio cuenta que era broma y los increpó por el Día de los Inocentes.

Fuente: El Trece