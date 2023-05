Moratoria: cómo completar los años para poder jubilarte

Este punto es muy importante porque habilita su adhesión por un tiempo limitado, lo que aumenta la necesidad de contar con una correcta información sobre la misma, conocer sus detalles, y sobre todo como se aplica en el caso puntual de cada persona.

Este “Plan” no viene a reformar la Ley Nacional 24.241 denominada Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones, sino a ofrece una nueva herramienta por tiempo limitado, para poder acceder a un beneficio previsional a quienes no podrían hacerlo de otra forma.

Se suma así a otro beneficio que fuera recientemente incorporados por el Decreto 475/2021 a la normativa previsional vigente, como es el “Reconocimiento de servicios por tareas de Cuidado”. Este beneficio es solo para mujeres, a quienes se les reconoce por tareas de cuidado 1 año de servicio por hijo o 2 años de servicios por hijo si fuere adoptado. En caso de hijo o hija con discapacidad se reconoce un año de aportes adicional al tiempo mencionado y para el caso de haber cobrado la AUH adiciona 2 años por cada hijo.

Puntos claves del nuevo Plan:

Permite - por un lado- a hombres y mujeres con la edad jubilatoria cumplida (60 las mujeres y 65 los hombres), adquirir Unidades de Pago de Deuda Previsional (UPDP) en periodos que registren dentro de su historia laboral sin aportes, vale decir sin relación de dependencia registrada ni tampoco actividad autónoma. Esta opción se puede hacer por periodos desde el momento que la persona cumplió sus 18 años hasta diciembre de 2008. Y le permite debitar la cuota a calcularse de su haber previsional

Permite también a hombres y mujeres que estén a 10 años de cumplir la edad jubilatoria, vale decir a mujeres entre 50 y 59 años y varones entre 55 y 64 años, cancelar anticipadamente aportes por periodos hasta marzo de 2012 para completar los 30 años requeridos para jubilación. Esta es una novedad de la ley que hasta ahora las Moratorias anteriores no preveían. Estará operativa próximamente y se hará adquiriendo Unidades de Cancelación de Deuda Previsional para Trabajadores y Trabajadoras en Actividad.

image.png Graciela Raquel Rocha, abogada y docente.

La Unidad mínima de pago equivale al 29% de la remuneración mínima imponible.

Su valor a partir del 1 de junio es de $ 6.928,67. Es decir que se aporta 29% para cubrir el 11% de aportes a cargo del trabajador y el restante 18 % de las contribuciones del empleador. Cada Unidad de pago cubre solo 1 Mes . Por tanto, dependiendo del estudio previo de la historia laboral de cada persona que acceda al plan, se determinara cuantas unidades de pago necesita adquirir y ANSES determinara la cantidad de cuotas entre 2-6-15-30-45-60-90-y 120. Estas opciones son determinadas en forma automática por el sistema, y dependen de los años de aportes que cada persona necesita adquirir. El valor de cada Cuota tiene un límite y es el 30% del haber mínimo de ANSES.

Por Decreto 173/2023 del 30/03/2023 se aprobó la Reglamentación de la Ley que -entre otros detalles-, especifica los parámetros para acceder al plan de pago. Dentro de los aspectos más importantes está el superar favorablemente la evaluación socio-económica.

Quien pretenda acceder al Plan con la edad cumplida deberá permitir a ANSES realizar una EVALUACION SOCIO-ECONOMICA (ANSES/AFIP) para acceder al Plan en cuotas, para lo cual se tienen en cuenta determinados parámetros.

Dichos parámetros están relacionados con tres aspectos: Ingresos Brutos, Declaraciones Patrimoniales y Gastos por Consumo de Tarjetas de Debito y Crédito.

Teniendo en cuenta que por Decreto 267/2023 desde el 1 de mayo rige el nuevo piso a partir del cual los asalariados comenzaran a pagar el Impuesto a las Ganancias, estos serán los nuevos parámetros que deberá considerar próximamente la ANSES -para lo cual deberá adecuar su normativa interna- permitiendo así que mayor número de personas acceda al Plan:

a) Ingresos Brutos Anuales (últimos 12 meses) no deben superar el límite dispuesto para el cobro de las asignaciones familiares y que por ley debe ser equivalente al Piso a partir del cual los asalariados comenzaran a pagar ganancias. Dicho monto será de $ 506.230 mensuales y $ 6.074,760 anuales.

(últimos 12 meses) no deben superar el límite dispuesto para el cobro de las asignaciones familiares y que por ley debe ser equivalente al Piso a partir del cual los asalariados comenzaran a pagar ganancias. Dicho monto será de $ 506.230 mensuales y $ 6.074,760 anuales. b) Declaración Patrimonial (Bienes Personales) que no supere en 2,4 veces el monto anualizado del ítem anterior (Actualmente podrá ser de hasta $ 14.579.424); la tenencia de automotor o automotores que no superen en 1 vez el referido ingreso anualizado del ítem a) (es decir de $ 6.074.760), no poseer aeronaves ni embarcaciones salvo que sean de menos de 9 metros de eslora.

(Bienes Personales) que no supere en 2,4 veces el monto anualizado del ítem anterior (Actualmente podrá ser de hasta $ 14.579.424); la tenencia de automotor o automotores que no superen en 1 vez el referido ingreso anualizado del ítem a) (es decir de $ 6.074.760), no poseer aeronaves ni embarcaciones salvo que sean de menos de 9 metros de eslora. c) Gastos por consumo con Tarjeta de Debito y Crédito (Promedio últimos 12 meses) el que no podrá superar el 80 % del ítem a). Vale decir que tendrá como tope $ 404.984 por mes y de $ 4.859.808 al año.

Si la persona excede los parámetros anteriores – basta con que exceda 1 de los parámetros-, tendrá aun la posibilidad de acceder “en un solo pago” al Plan. Lo mismo ocurre si ya percibe un beneficio previsional contributivo cuyo valor sea superior a una jubilación Mínima de ANSES.

Este Plan de Pagos es sin duda una herramienta imprescindible para muchas personas – en especial mujeres-, que estaban muy lejos de acceder al beneficio Jubilatorio por falta de aportes registrados en el sistema. Permite planificar y proyectarse a quienes no cuentan aun con la edad jubilatoria, pudiendo cancelar anticipadamente los años que necesiten -aun siguiendo en actividad- para completar los 30 años mínimos para acceder a la PBU (Prestación Básica Universal).

Sin embargo, es importante antes de acceder al mismo hacer un correcto análisis de la historia laboral de cada persona. Detectar si todos los años trabajados aparecen en el historial de aportes de ANSES (SIPA), si no es así poder buscar y presentar en el Organismo las pruebas necesarias para su reconocimiento -tales como Certificaciones de Servicio, Recibos de Sueldo, Constancias de afiliación a Obra Social, Sindicato etc- en el periodo en cuestión. Chequear también si existe afiliación y aportes en la Caja de Autónomos, si la persona además del ámbito nacional, trabajo en otros ámbitos (provincial, municipal etc), o si además es profesional y cuenta con aportes a su Caja Profesional.

Como podrá imaginar el lector, las historias laborales pueden llegar a ser muy complejas y dinámicas, dependiendo de la realidad cada persona. Por tanto, siempre es conveniente contar con un asesoramiento previsional integral, que ayude a planificar y proyectar la futura jubilación.

(*) Abogada - Docente

Especializada en Derecho Previsional

Mail: Consultasestudiorocha@gmail.com

Instagra: @jubilacionesmdq

Facebook: Jubilaciones MAR DEL PLATA