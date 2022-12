Pablo González: "la exploración offshore debe ser una cuestión de estado"

González se refirió a varios temas relacionados con el futuro de la empresa entre los cuales se refirió al tema del freno temporario del proyecto de exploración offshore del bloque de la Cuenca Argentina Norte (CAN) 100, a 400 kilómetros de las costas de Mar del Plata.

“La exploración offshore debe ser una cuestión de estado y el estado las provincias y los municipios deben estar alineados y eso no ocurre en Mar del Plata donde el intendente no entiende que con ese yacimiento se podría duplicar la producción de shale en la Argentina y es algo que no se puede entender”.

El presidente de YPF habló de otros temas

El titular de la YPF, Pablo González, destacó que la empresa pasó de estar "al borde del default" en el año 2019 a tener "el crecimiento orgánico más importante de los últimos 25 años" y sin "despedir ningún trabajador y trabajadora".

El exvicegobernador de San Cruz también hizo un repaso de su gestión al frente de la empresa y del estado en que la encontró al asumir la presidencia.

“Asumí al frente del directorio de una empresa que estaba al borde del default, que venía con números en baja, con caída de producción y con una baja estima”, señaló González al exponer sobre "YPF, ejes centrales de la gestión" en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El titular de la petrolera estatal agregó: “Antes de este periodo asistimos a una depredación como consecuencia de una política de estado que no tenía como eje central YPF, que se prueba con números”.

En esa línea, destacó que entre “2015 y 2019 nuestro país tuvo un declive de producción de petróleo y gas, porque parece que era más fácil importar petróleo crudo que darle trabajo a la gente”.

“No podemos analizar ningún futuro sin decir de dónde venimos y qué pasó, sino corremos el riesgo de que las cosas vuelvan a pasar”, señaló y agregó que la anterior gestión “desfinanció a la principal empresa de la Argentina, la que hoy factura US$ 15.000 millones”.

En ese sentido, señaló que YPF tiene “una deuda hoy de 5.655 millones de dólares” y que se pudo bajarla en casi 1.800 millones porque en “2019 era de 7.600 millones”.

“Informamos una utilidad trimestral de US$ 678 millones y lo más importante es que estamos con el saldo de crecimiento orgánico más importante de los últimos 25 años”, destacó González.

Según el directivo, “venimos creciendo 7% en crudo y 9% en gas este año; el salto de producción más alto de los últimos 25 años. Hoy YPF tiene el precio más bajo de la región en combustibles y ha aumentado menos que la inflación”.

González anunció que el año que viene YPF estará “autoabasteciendo el 100% del crudo; después de muchos años volvemos a tener autoabastecimiento” y detalló que “de los 30 mil kilómetros que tiene Vaca Muerta, donde hacia el oeste hay más gas y a la derecha hay más petróleo, solamente hay explotado un 8% de lo que se puede”.

González, también informó que están “avanzando para hacer oleoducto propio de YPF, que se llama Vaca Muerta Sur, que va a ser una inversión de 1200 millones de dólares neto que va desde Vaca Muerta a Punta Colorada en la provincia de Rio Negro”.