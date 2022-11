Países Bajos venció a Senegal y es líder del Grupo A junto a Ecuador

El equipo del experimentado Louis van Gaal consolidó su triunfo sobre el final del partido, primero con el gol de Cody Gakpo, a los 39 minutos, con un brillante anticipo de cabeza ante una mal y lenta salida del arquero Mendy. Y, luego la conquista de Davy Klaassen, en el noveno minuto de adición del segundo tiempo del encuentro disputado en el estadio Al Thumama. También con una falla del golero, que dio rebote a un remate previo muy sencillo de otro delantero.

El resultado pareció un tanto excesivo porque los europeos no estuvieron a la altura de las expectativas, al menos por la calidad y nivel de nombre que presenta en su formación con respecto a un rival que tiene buenos jugadores pero golpeado por lesiones. La más importante; Sadio Mané, su principal estrella, que directamente no viajó porque no tenía margen para recuperarse antes del inicio del Mundial.

El partido cerró la primera fecha del grupo A que quedó con Ecuador (+2) y Países Bajos (+2) como punteros y con Senegal y Qatar sin unidades.

El encuentro estuvo arbitrado por el árbitro brasileño Wilton Sampaio y las formaciones iniciales de los equipos fueron las siguientes:

Senegal: Edouard Mendy; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Pape Cissé y Abdou Diallo; Idrissa Gueye, Nampalys Mendy y Cheikhou Kouyaté; Ismaila Sarr, Boulaye Día y Krepin Diatta. DT: Aliou Cissé.

Países Bajos: Andries Noppert; Denzel Dumfries, Matthijs De Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Aké y Daley Blind; Steven Berghuis, Frenkie De Jong y Cody Gakpo; Vincent Janssen y Steven Bergwijn. DT: Louis van Gaal.