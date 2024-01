Pampita reveló qué no puede superar de su separación con Benjamín Vicuña

“¿Cómo haces con los chicos? ¿Te pasó de sufrir los momentos de silencio?”, indagó Zaira Nara durante una entrevista que le hizo a Pampita. “Me mata que no estén. No me voy a acostumbrar nunca a que finde por medio no estén o las vacaciones partirlas al medio” , contó.

Pampita está en pareja con Roberto García Moritán y tienen una hija, Ana, pero hay algunos detalles que no supera de su ex.

“Para mí, mis hijos naturalmente tendrían que estar conmigo todo el tiempo. Me gusta verlos, me gusta que estén, me gusta que haya ruido en la casa. No me parece algo natural que no estén la mitad del tiempo”, dijo.

“Me pierdo la mitad del tiempo de mis hijos por tener vidas separadas, me tengo que acostumbrar”, confesó.