Para destrabar la interna de JxC: Larreta analiza aplicar una votación mixta en CABA

Macri rechaza el acuerdo entre Rodríguez Larreta y el radicalismo, cuyo candidato en CABA es Lousteau. Para el ex jefe de Estado, cederle el gobierno porteño a la UCR sería un pacto erróneo. De hecho, esta semana Macri se lo dijo textual a Jorge Lanata en un reportaje en Radio Mitre: “Con todo el respeto que le tengo, la verdad que no me imagino a Lousteau como jefe de Gobierno”, sostuvo el ex presidente. Inmediatamente, presionó a Larreta para que respalde la candidatura de su primo: “Horacio se va a jugar por Jorge Macri porque al final, las cosas caen por su propio peso”, sentenció el fundador del PRO.