Paro de colectivos: Montenegro solicitó al Ministerio de Trabajo una audiencia urgente con la UTA

TIEMPO INDEFINIDO Paro de choferes: la ciudad sigue sin colectivos por un conflicto que no tiene solución a la vista

El intendente calificó como "grave" el "perjuicio que esta medida causa a vecinos del partido de General Pueyrredon" y solicitó que "se fije la audiencia en forma urgente en el menor plazo posible".

La ciudad sigue sin colectivos por un conflicto que no tiene solución a la vista. La conducción de la UTA ratificó la medida de fuerza, a la espera del pago del saldo del 64% del salario. Los empresarios del sector aseguran que no pueden pagar si no cobran los subsidios del Estado.

Los últimos pasajeros viajaron ayer hasta poco después de las 18, horario que se había fijado como límite, a la espera de un depósito de saldo de sueldo en las cuentas bancarias de los trabajadores del sector.