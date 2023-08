Paul McCartney y Ringo Starr se reúnen junto a Dolly Parton para una versión de "Let It Be"

“¡No hay nada mejor que cantar «Let It Be» con Paul McCartney, quien no solo la escribió sino que también la toca al piano! Y aún mejor: Ringo Starr se sumó a la batería, Peter Frampton a la guitarra y Mick Fleetwood a la percusión ¿Cómo superarlo? ¡Muchas gracias chicos!”, escribió la célebre intérprete.

Dolly Parton - Let It Be (feat. Paul McCartney & Ringo Starr) (Official Audio)