Perdió la audición por una explosión en un colegio de Mar del Plata

“Fue un hecho trágico”, sostuvo Matías Zabaleta, el papá de Azul, que cursa cuarto año de la secundaria. “El 8 de julio, en uno de los recreos, ella caminaba por una galería del colegio y cuando pasó por al lado de un cesto de basura detonó un explosivo. Aparentemente era uno casero que habrían hecho los estudiantes”, explicó en Ahora Noticias.

“Todavía (las autoridades de la institución) no tienen identificados a los responsables. Es un reto que circula por las redes sociales”, agregó.

Zabaleta detalló que el artefacto explotó al lado de su hija, “a menos de un metro” y ella “automáticamente se desplomó, porque al afectarle los oídos, perdió el equilibrio”. “Llamaron a la ambulancia y en el transcurso de una hora no llegó. Llegué yo antes que la ambulancia y estaba tirada en el piso en preceptoría, aturdida. La lleve a la clínica 25 de Mayo. Tiene hipoacusia neurosensorial bilateral severa”, detalló.

Hay una investigación en curso en la Fiscalía de Delitos Culposos a partir de una denuncia de la familia de la joven. “Vamos a hacer una acción civil y administrativa por los daños que sufrió mi hija”, indicó y señaló que se le dará intervención al Ministerio de Educación.

Si bien Azul está mejor de salud – ya no está internada–, psicológicamente “está muy dañada”. “Cuando le coloquen los implantes cocleares no va a poder hacer deporte. Ella juega al rugby y hace karate. Está destrozada. No va a poder escuchar más de forma natural ni seguir con el proyecto de su vida”, lamentó el papá.

Zabaleta también advirtió que tras el regreso del receso invernal “los alumnos de sexto prendieron una bengala”. En este caso, las autoridades tienen identificados a los responsables. “Son dos hechos en un mes”, sostuvo con preocupación.