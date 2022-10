"Perdoname mamá, no le encontré salida a mi vida": no le tomaron una denuncia por violencia de género y se suicidó

La mujer llegó a su casa, tomó un papel y le pidió prestada una lapicera a una vecina para dejarles una carta a sus seres queridos. “Perdoname mamá. No le encontré salida a mi vida y si te hubiera escuchado tantas veces, mi vida no estaría tan acabada. Decile a los chicos que los amo. Ojalá algún día puedan perdonarme”, redactó Noelia Sosa, la joven que se suicidó después de que no le tomaran la denuncia por violencia de género en una comisaría.