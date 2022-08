"Estuve toda la tarde en la comisaría y yendo a ver a un médico que constató las lesiones", contó Marina, la víctima, todavía conmocionada, en diálogo con este medio.

La mujer que se trabaja como psicóloga y tiene su consultorio en San Martín entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen llegó este mediodía a su lugar de trabajo y se encontró con dos autos -sin sus ocupantes- que cortaban el tránsito.

Rápidamente llamó al 911 e informó la obstrucción, entonces un manifestante se acercó, le dijo que era dueño de uno de los autos estacionados y le indicó que "simplemente" no podía pasar. "Pegá la vuelta", insistió, de malos modos.

La mujer le reprendió su comentario y criticó también la ausencia de agentes de tránsito. A lo que recibió una respuesta insólita: "Los de tránsito nos dijeron que cortemos desde acá".

La indignación contagió a más vecinos y comerciantes céntricos que se sumaron a la discusión, en una secuencia que quedó registrada -parcialmente- en un video de celular desde un balcón.

En medio de la trifulca, una mujer identificada con una de las organizaciones de la protesta le dijo a la psicóloga "no te quejés", lo cual elevó el tono de la discusión. La agresora entonces le preguntó: ¿Querés que te cague a piñas?

Ella le dijo que sí, para que quede expuesta en la escalada de violencia y desista en sus intenciones, pero provocó que la mujer cruzara la barrera de los autos estacionados y le diera una golpiza.

"Tengo un golpe en la cara y otro en la mano, de cuando me quise cubrir. Aunque no sé bien cuántas piñas me pegó", graficó.

Después de pegarle, la agresora "salió corriendo" y los testigos volvieron a llamar al 911, que dispuso el envío de un patrullero recién a los 45 minutos de la primera llamada.

La profesional confirmó que tuvo que suspender "siete sesiones de terapia", al no poder llegar a su lugar de trabajo.

"En ningún momento hubo alguien de seguridad ni de tránsito, no hubiese pasado nada de esto si pusieran un operativo o alguien organizando el tránsito", lamentó.

La mujer confirmó que fueron casi una decena de personas las que llamaron a Emergencias, y que los uniformados les dijeron que "en estos casos" no pueden hacer "nada".