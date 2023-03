"Planera y xenófoba": fuerte cruce radial entre Juan Grabois y Cristina Pérez por la cesión de tierras en Chapadmalal

https://twitter.com/infobae/status/1640519123233906688 Violenta agresión de Juan Grabois a Cristina Pérez durante una entrevista: “Mentirosa, xenófoba, racista” https://t.co/L6Nm8zEKTp pic.twitter.com/xJ1kC20l6G — infobae (@infobae) March 28, 2023

La respuesta de Grabois fue en duros términos: "No sé como no se te cae la cara de vergüenza para decir que está mal darle tierras a alguien que tienen un proyecto agroecológico. Sos una sin vergüenza, una xenófoba, racista y clasista".

Pérez apuntó contra Grabois por la adjudicación de tierras del Estado Nacional a una ONG liderada por el dirigente social para el desarrollo de un proyecto agroecológico que será explotado por familias de bajos recursos. "Llegaron, digamos, sin aviso, y acamparon en el lugar y se instalaron allí sin mayor noción de titularidad", dijo Pérez.

"Bueno, ¿sabés lo que pasa? Las noticias mienten. Es gente de Mar del Plata, de Batán, del CONICET, del INTA de Mar del Plata y de la Universidad de Mar del Plata, no hay nadie de La Matanza", arremetió Grabois.

"Es el paradigma de cómo ellos quieren asustar a la gente, con que va a ir (a Mar del Plata) un montón de negros de La Matanza a tomarles la tierra, ni siquiera dijeron gente de Vicente López", agregó.

"A mí se me caería la cara de vergüenza si voy a pedirle tierras al Estado en vez de ir a trabajar", retrucó Pérez. "Sos una sinvergüenza. Decir que la gente que no tiene tierras, tenga tierras para hacer agroecología en un lugar abandonado, es de mala gente ¿Cuál es la política acá?", respondió Grabois.

"Si usted está abrazado con Máximo Kirchner, claro que es política", disparó la conductora. "Se cuelga de la sotana del Papa, de la pollera de Cristina y del bermuda de Máximo", apuntó.

"Usted es una xenófoba, una racista y una clasista. Lo que usted dice es de una maldad impresionante, que tierras que están vacías, que no se las van a regalar, se las van a vender que se las van a dejar para que haga un proyecto agroecológico, es gente que necesita laburar la tierra es una sinvergüenzada", dijo Grabois.

"Su radio también se queda con plata del Estado -disparó.. Su sueldo en parte lo paga el Estado señora planera, planera eso es usted. Una planera que no se siente planera. Además de xenófoba y planera es una señora mentirosa. Acá no hay gente de La Matanza ni usurpadores de Tierra. Esa tierra que no se usa debe ser utilizada. Usted es una mala persona, una basura y la clara representación de la mala gente de este país, quieren todo para ustedes".