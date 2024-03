Plaza Rocha: apuntan contra una organización que alquila tablones en forma ilegal con una ganancia de 3 millones

Los inspectores municipales retiraron los puestos que no están anotados en un listado para ejercer la actividad.

"Hemos trabajado bastante con los feriantes de Plaza Rocha durante todos estos años. Había más de 1500 personas y llegamos a un acuerdo para que haya 320 feriantes y cada uno de ellos con su suplente. Pero vemos que hay un negocio paralelo. Nosotros no vamos contra el feriante sino contra aquellos que alquilan ilegalmente las mesas a 700 pesos cada una. Da una ganancia de 3 millones de pesos para algunos", dijo el secretario de Inspección General, Marcelo Cardoso.

"Si el feriante no paga, lo sacan y nos encontramos con otra persona. Es decir que la persona que debería tener el lugar autorizado por el Estado no lo tiene. El espacio público es gratuito y lo tiene que cuidar el Estado. Lo que hemos hecho hoy es tratar de regular esta situación. No podemos permitir que haya un conflicto permanente en la feria", agregó.

image.png

Desde Inspección General explicaron que buscan mantener el orden en la plaza. "No estamos contra la gente necesitada, le decimos al feriante que trabaje tranquilo. Vamos a permitir trabajar a la gente que está anotada en los listados", señaló Cardoso.