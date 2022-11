12 años de impunidad: "Para la justicia mi hijo es un número de legajo archivado en un cajón"

Policiales ¡Correte que la mató!": apuñalo a su ex novio y le cortó la cara a la actual pareja

Familiares y amigos de Rubén se concentrarán este miércoles en Tribunales a partir de las 10 para manifestarse y reclamar que se esclarezca el hecho. “Vamos a reclamar Justicia, lo que no hemos logrado durante 12 años”, contaron.

“Yo quiero que el fiscal me informe cómo va la causa y nunca tengo una respuesta, nunca tienen un tiempo para atenderme. Me da que pensar que para la justicia mi hijo es un número de legajo que lo tienen archivado en un cajón y no les interesa el dolor de la familia”, contó Inés Sarasibar, madre de Rubén, en diálogo con Ahora Mar del Plata.

El hecho ocurrió pasadas las 2 de la madrugada en Fleming al 1700, cuando el joven, que por entonces tenía 26 años, se dirigía a su trabajo en una fábrica de pescado.

La causa ya ha cambiado de fiscal en dos ocasiones. En 2014 una persona fue elevada a juicio, pero fue absuelta ya que se comprobó que no tenía relación con el hecho.

“Rubén cuando recibe la puñalada en el corazón con el último suspiro llama a un teléfono fijo de mi hija. Cuando atiende el teléfono mi yerno, Rubén en su agonía no alcanza a contar lo que pasó. Mi yerno se dio cuenta que algo no estaba bien, preguntaba y ya Rubén no contestaba”, contó su madre.

”La realidad es que uno tiene que vivir con una carga en la espalda de tristeza, dolor, rabia porque la justicia no hace nada. Según ellos no tienen pruebas, cuando nosotros con la familia al otro día de haberlo sepultado anduvimos por el lugar y en los pastizales encontraron el gorrito que llevaba puesto. A los 10 años quisieron cerrar la causa, no lo permití. Ellos no tienen en cuenta el dolor”, añadió la madre del joven.

Tras doce años, es “na causa que supuestamente no existe el asesino, nunca se encontró, no se sabe quién fue”. “Hay un asesino suelto en Mar del Plata, tengan cuidado, acá no es solo cuiden a sus hijos, cuídense todos”, afirmó Inés.