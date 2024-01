A 27 años del crimen de Cabezas, el día que Maradona marchó en Mar del Plata reclamando justicia

Mientras la conmoción se apoderaba de la mayoría de los argentinos por la noticia, el “10” no se quiso quedar de brazos cruzados en su casa y acudió a una de las tantas marchas que se realizaron, en su caso particular en Mar del Plata. Allí, “Pelusa” fue el entrevistado por la prensa y dejó una serie de frases que tuvieron el peso típico de una figura mundial como él lo era. Unas palabras que impactaron directo en el Gobierno de turno, el de Carlos Menem.

"Es una barbaridad, no se puede creer que haya un hecho tan aberrante. Los argentinos tenemos que decirle al Presidente y a todas las autoridades, que se tiene que esclarecer. No queremos de ninguna manera que esto quede de recuerdo. Quiero una Argentina mucho mejor y esto hace que Argentina se parezca a Colombia. Tenemos un buen pasar. No tenemos hasta hoy estos homicidios, estos episodios. Estos episodios que ahora aparentemente son normales. No tendría que haber pasado. Las autoridades tendrán que poner la carne al asador y darnos la tranquilidad que merecemos los argentinos", había expresado el jugador de Boca por aquel entonces.

Nueve meses después exactamente, Diego saldría al campo de juego del Monumental en su último partido como futbolista profesional con un afiche que insistía en su reclamo de justicia. Fue en la previa del Superclásico entre River y Boca, donde exhibió un cartel que rezaba "No se olviden de Cabezas", para que lo retraten todas las cámaras allí presentes y lo vean quienes que asistieron a lo que fue la victoria final del Xeneize por 2-1.

La increíble foto del "10" hecha por Cabezas

Verano de 1996. Diego Armando Maradona había sido contratado por la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico de Argentina para ser la cara visible de la campaña “Sol Sin Drogas”. La popular imagen del campeón mundial, qué había tenido una dura relación con los estupefacientes, fue la carta de presentación de esa campaña lanzada por la Presidencia de Carlos Menem para generar empatía entre los más jóvenes.

En ese contexto, el propio Diego haría una gira por distintos puntos del país para promocionar la campaña. Así fue que llegó a Pinamar en un momento donde esas playas explotaban de turistas. Allí, en el balneario Cocodrilo -uno de los más concurridos- comenzó a hacer jueguitos con una pelota, dejando magia en el aire como siempre mientras lucía la remera de “Sol Sin Drogas” en medio de una multitud de personas contenida por el personal de seguridad del programa oficial y de la Policía Bonaerense. Quien captó una imagen increíble de aquel momento, fue José Luis Cabezas.