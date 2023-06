Acordaron juicio abreviado al acusado de lesionar con una bomba casera a una alumna en el Colegio Don Bosco

La imputación es sobre un menor de edad, estudiante en el Colegio Don Bosco, en cuyas instalaciones provocó hace casi un año el delito que lo llevó a esta instancia que lo expone a una sanción penal, que por las características será de ejecución condicional o en suspenso.

Según se pudo probar luego de un largo tiempo de investigación que llevó identificar al autor, el acusado fue responsable de generar una explosión mediante una combinación casera de productos que deriva en una reacción química. Era un desafío que circulaba en redes sociales, de acuerdo a lo que se pudo ver luego de hechos similares que se registraron en otros puntos del país.

Como consecuencia de esa explosión la víctima, Azul Zabaleta, sufrió una pérdida casi total de la audición, lo que llevó a considerar la acusación como lesiones gravísimas, de acuerdo a médicos que la atendieron. Luego, peritos legistas consideraron que eran lesiones graves, por lo que desde el Ministerio Público y el particular damnificado insistieron en el reclamo de mantener la calificación original.

Martínez Soto comentó a Canal 8 que se realizó una audiencia entre las partes, donde se planteó como propuesta la posibilidad de llegar a esta instancia de juicio abreviado, con lo que se evitaría la instancia de debate.

Valoró el fiscal que el acusado “siempre estuvo a derecho, no se ausentó, respondió a requerimiento, no puso obstáculos a la investigación y no tiene antecedentes”.