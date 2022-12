Apareció la beba robada en el Hospital Alende y detuvieron a una mujer

La situación había generado situaciones de tensión entre familiares y allegados a la madre damnificada. Se concentraron frente al establecimiento sanitario para realizar una protesta que fue seguida de cerca por efectivos de Infantería, ante algunos disturbios.

Todo se tranquilizó a media tarde, cuando autoridades del hospital les comunicaron que la beba había sido recuperada y entregada a su madre, que permanecía internada en una habitación.

Fuentes de la investigación sostuvieron que la mujer detenida dijo que "ella venía de la costa, de Mar del Tuyú y que la bebé nació el 30 de noviembre", pero no tenía ningún tipo papeles de la menor.

Según fuentes policiales, la sustracción de la beba ocurrió a las 9:30 cuando "una mujer, simulando ser enfermera/médica" del hospital Alende, ubicado en Claudio de Alas al 2500 de la localidad de Ingeniero Budge, ingresó a la habitación 107 e informó a la madre, Nicole Sandoval, que debía llevar a la niña a realizar controles pero no regresó.

Sandoval, de 27 años, vive en el barrio Tongui, en Budge (Lomas de Zamora), es madre de un niño de cinco años, y esta es su primera hija con su pareja David, con quien se comunicó telefónicamente esta mañana y le dijo "llorando" que se habían llevado a la nena, señaló el hombre, quien en la puerta del lugar denunció la poca seguridad que había en el hospital en el que, dijo, "entra cualquiera".

"Me fui a casa a traerles cosas a mi mujer y mi hija y a las nueve me llama desesperada, llorando para contarme lo que había pasado", señaló el padre de la beba y dijo que no tuvieron ninguna explicación por parte de las autoridades del hospital más que el fuerte operativo policial que se montó en las puertas del lugar.

Cerca de las 13, según los familiares, se le tomó declaración testimonial a Sandoval, quien aún se encuentra dentro del hospital ya que ni ella ni la bebé, a quien llamaron Ailyn Isabella, tenían el alta.

En el hecho interviene la fiscalía 4 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Leonardo Kaszewski, quien impartió órdenes de tomar nuevas declaraciones testimoniales y directivas para reconstruir el recorrido que hizo la mujer una vez que salió del hospital.