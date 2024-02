Asesinato de Aldana Llera: familiares de la adolescente no están conformes con el juicio abreviado

En cuanto al hecho, la abuela relató que, “estaban peleando los novios de las chicas y vino ella y le ensartó el destornillador en la yugular y a un costado, le perforó el pulmón. Ella no se merecía morir así, era alegre, amable, siempre ayudaba.

“Cuando me avisaron eran las 11 de la mañana, fui al hospital, la operaron dos veces y la tercera no aguantó. Falleció a las 23.30 horas del 25”, recordó entre lágrimas.

“Una drogadicta le sacó la vida, ni siquiera la conocía, Aldana iba caminando. No se merecía esto. Cuando la larguen va a lastimar a otras personas, tiene denuncias de pibas, mató a un hombre, no tenemos respuestas, no es una persona normal para estar en la calle”, aseguró otra familiar de la joven.