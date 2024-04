Atraparon a un delincuente cuando robaba cables en el barrio Felix U. Camet

image.png

En poder del aprehendido se sustrajo, un machete casero (mango de plástico, hoja de 30 cm) y 7 metros de cable. Puesto en conocimiento, el Dr. Martínez Soto de la UFI Flagrancia dispuso se notifique al causante de la formación de causa por Robo en grado de tentativa y posteriormente se le otorgue la libertad en tenor del artículo 161 del CPPBA.

Los vecinos del barrio Félix U. Camet, hartos de la inseguridad, colgaron dos pasacalles con una dura advertencia para los delincuentes.

Luciano aseguró que colocaron los carteles por "hartazgo, cansancio e impotencia". "La política no da soluciones a las necesidades del barrio. Los vecinos se encargan de que la inseguridad no suceda: nos organizamos cuadra por cuadra, hay grupos organizados y salimos todos los vecinos cuando a alguien le roban", detalló.

"Rastrero, si venís al barrio a robar olvidate, no llamamos a la Policía, arreglamos solos", dice uno de los pasacalles junto a una imagen de un arma de fuego.

"Atención chorros, dedíquense a otra cosa, acá estamos organizados", reza otro de los pasacalles que pusieron los vecinos.

"Hoy le robaron a dos personas. Nos levantamos y hablamos en los grupos preguntando a quién le robaron hoy. Los vecinos tienen grupo de WhatsApp cuadra por cuadra. Es un barrio de fuerzas, muchos de los vecinos que están cuadra por cuadra están armados porque son efectivos. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, cómo gestionar el problema porque tienen más que clara", sostuvo el hombre.

Los vecinos aseveran que "no hay respuestas de autoridades municipales ni provinciales". "Los policías trabajan, pero desde la provincia de Buenos Aires le retiraron 10 efectivos y tres móviles. No pueden hacer todo con dos móviles y 8 efectivos nada más. No es culpa del comisario sino que de la departamental", agregó Luciano.

Las imágenes de los carteles con la advertencia para los delincuentes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y generaron todo tipo de comentarios.

Félix U. Camet es uno de los barrios más castigados por la inseguridad en Mar del Plata y los vecinos dicen estar hartos de los robos.