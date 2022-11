"Casi matan a mi hijo": brutal golpiza a un adolescente a plena luz del día

Agustín tiene 14 años y sufrió una brutal golpiza por parte de un desconocido cuando iba a encontrarse con sus amigos. Caminaba por Hernandarias y Peralta Ramos , y fue sorprendido por un joven que lo tiró al piso y comenzó a pegarle, a plena luz del día. “Casi me lo matan”, expresó Marisol, su mamá.

“Él va a la escuela, no hace nada malo, se lo debe haber confundido porque no hizo nada”, agregó la mujer y remarcó que buscan testigos del hecho para que relaten lo ocurrido ante la policía, aunque el ataque quedó registrado por una cámara de seguridad.

Agustín aseguró en el noticiero Canal 8 que no conoce al agresor: “No lo conozco, no lo crucé en ningún lado. Él dijo que le había robado, me empezó a pegar y a dar patadas en la cara y en el cuerpo”.

El video es escalofriante, tal como lo definió su mamá. “Fue alrededor de las 16. Había varios vehículos circulando por la zona”, agregó y reiteró el pedido para encontrar a los testigos.

Agustín todavía sufre dolores de cabeza. “Me partió el labio de una patada. Si me lo llego a cruzar, tengo miedo de que me quiera matar”, advirtió con temor.

Quien pueda aportar información de este brutal ataque puede hacerlo al 2236893878.