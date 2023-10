Caso Iara Nardelli: "Aportamos muchas pruebas y la Justicia no hace nada"

"Ya pasaron 110 días y no tenemos ningún tipo de respuestas. Hemos aportado muchas pruebas para que investiguen y no se está haciendo nada" , dijo Mariela, la mamá de Iara.

"Estamos pidiendo que la fiscal intervenga. Presentamos pruebas de todo tipo y no se ha llamado a declarar a ninguna persona. Desde la fiscalía se sigue insistiendo con el suicidio pero las pericias caligráficas demuestran todo lo contrario, que no se suicidó y no hubo jauría de perros", afirmó Mariela, que en la protesta estuvo acompañada por la mamá de Lucía Perez, la joven que fue víctima de un brutal femicidio.

Iara Nardelli desapareció el pasado 30 de junio y sus restos fueron hallados en Brandsen al 10.000 el 10 de julio. Diez días después se confirmó la identidad de los mismos, y que pertenecían a la menor.

"En las prendas se vieron heridas corto punzantes. Hay una familia destrozada con muchas preguntas. Muchas pruebas se siguen perdiendo", sostuvo la mamá de Iara

El 21 de julio se realizó una conferencia de prensa en la que la mamá de Iara cuestionó la labor de Aldeas Infantiles, el lugar donde residía la menor, y de la fiscal Florencia Salas. También se mencionó a un presunto novio de 29 años que se puso violento cuando lo invitaron a poder concurrir al lugar donde residía la menor.

Un día más tarde, desde la entidad emitieron un comunicado pidiendo “que se eviten especulaciones y rumores". A principios de agosto, en tanto, el abogado de la familia de Nardelli, Maximiliano Orsini, declaró que "cada día que pasa la hipótesis del suicidio se disipa más", y aseguró que "la familia cree que se trató de un hecho doloso y violento".

Entre los principales argumentos para respaldar su hipótesis consideró que faltan restos humanos, que primero trascendió que pudieron ser seccionados por una jauría, pero que no se pudo encontrar hasta el momento y que faltan "objetos claves": como su pantalón, zapatillas, y principalmente su teléfono celular. "Nadie se suicida y esconde un celular", contrastó el letrado.