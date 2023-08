Caso Iara Nardelli: ¿Qué escribió la adolescente en su cuaderno?

“¿Por qué nadie me ayuda , nadie se da cuenta?”. “No puedo más, no sé si esto es una manera de pedir ayuda”. Estas fueron algunas de las frases que escribió Iara Nardelli en su cuaderno, que fue hallado junto a los restos óseos el 20 de julio en un descampado de Brandsen al 10.000

CASO NARDELLI "Hoy me encuentro con tres huesitos y un sinfin de preguntas"

Más allá del tono de los escritos, Marcela Panasci , perito de parte de la familia, aseguró que las notas encontradas en el lugar no indican indefectiblemente que haya decidido quitarse la vida. "La valoración que uno hace es que son descargas emocionales, más que notas suicidas", enfatizó la profesional.

“Tiendo siempre a escribir sobre lo que me aprieta la garganta”, redactó la joven con letra imprenta grande. “Necesito un refugio que no tengo donde poder llorar cuando todo se me viene encima”, expresó, además.

“No existen retoques, tachaduras ni enmiendas, tampoco empastamientos de los trazos, los movimientos son legibles y plenos”, dice el informe de la perito. “Las notas podrían referir a un llamado de atención y son utilizadas a modo de descarga emocional, producto de la edad y la conducta atribuible a la etapa adolescente de Iara”, aclaró.

“Los elementos caligráficos utilizados en las notas, son constantes y condicen con los cotejados en la carpeta escolar, conservando la prolijidad la forma y el orden”, continuó el informe.

La valoración que la profesional hace es que "son descargas emocionales, más que notas suicidas". Panasci explicó en Radio Brisas que "trabajamos conjuntamente con la perito oficial. En un primer momento, se buscó determinar si se correspondía o no con la letra de ella. Para ello nos dieron una carpeta escolar suya y nos enfocamos en el análisis de los valores caligráficos".

iara escrito-fotor-20230826213224.jpg

"La nena escribía en imprenta, de dimensiones grandes, completaba la hoja. Estos elementos se encuentran en las notas encontradas. La presión, la velocidad, la inclinación de su letra también están en las notas halladas, que son 12 hojas, de un cuadernillo espiralado, que estaban esparcidas en el sitio en donde se encontraron sus restos", precisó.

La profesional del estudio caligráfico consideró que "esas hojas que parecen notas suicidas están fechadas hasta el 26 de junio, después no hay más. Lo que yo puedo ver es que no están todos aquellos datos que se suelen encontrar en una nota suicida".

"Al leerlo ideológicamente, se nota que atraviesa un mal momento, que todo el contenido es incertidumbre sobre su vida, pero estamos teniendo en cuenta que es una niña de 16 años. Ahora, caligráficamente, eso de quitarse la vida no se encuentra. Una nota suicida debería tener borrados, enmiendas, tachaduras. Acá esto no sucede. En una nota de ese tipo, las líneas son descendentes, cóncavas, o deben caer del renglón, o disminuir el tamaño, y el margen derecho tiende a desaparecer”, fundamentó.

Consultada sobre si aparecen terceras personas en las notas, detalló que "aparecen cuestiones de desamor, pero creo yo como parte de la adolescencia. Ella contaba que no la estaba pasando bien, que no había tenido una vida fácil. Habla sobre desamor, pero no específicamente".

Las conclusiones de Panasci refuerzan los argumentos de la hipótesis del femicidio con la que insiste el particular damnificado en contraposición con el escenario de suicido que supuso el Ministerio Público Fiscal en un primer momento, a partir de algunos de los restos óseos que fueron hallados el 20 de julio en el descampado del barrio Virgen de Luján.

Nardelli se encontraba institucionalizada en Aldeas Infantiles, una organización que funciona sobre la avenida Luro, en cercanías del lugar donde se encontró su cráneo y otros huesos. Mariela Quintinilla, su madre, declaró en conferencia de prensa “la jueza determinó sacarme a mi hija a raíz de un intento de suicidio, y la internaron en esa institución creyendo que era lo mejor para ella, que iba a estar resguardada, cuidada y que iba a ser lo mejor para ella. Y yo hoy me encuentro con tres huesitos y un sinfín de preguntas. No me voy a conformar con esto, voy a luchar para saber la verdad”.

mariela quintanilla mamá iara.png

Además, aseguró que Iara “estaba muy contenta” y hasta dijo que tenía previsto irse de viaje a Buenos Aires con unos compañeros. “Mis mensajes le llegaron y ella los miró y todo. Y después no me respondió más”, reveló, sobre el último chat de WhatsApp del 30 de junio.

Después de la conferencia, desde Aldeas Infantiles emitieron un comunicado de prensa y afirmaron que “instamos a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación exhaustiva, con el objetivo de determinar las circunstancias exactas de este triste suceso y asegurar que se haga justicia en memoria de Iara”.

“Durante este tiempo de duelo, pedimos respeto y consideración para la privacidad de la familia de Iara, de los/as participantes y de los/as colaboradores/as de Aldeas Infantiles SOS Argentina. Rogamos que se eviten especulaciones y rumores, y que nos acompañen en enviar pensamientos de fuerza y consuelo a todos aquellos que están atravesando este momento”, solicitaron.