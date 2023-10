Cayó una ex inspectora municipal y actriz porno en una causa por drogas: la asombrosa conexión con Mar del Plata

Además de "La Rubia", como definieron a Pellizzari, cayeron Griselda Betiana Maturane (28), alias "La Reina", y Carlos Romualdo Joyce (60), apodado "El Pantera".

De acuerdo a fuentes policiales que consultó Clarín, la investigación se inició a partir de una "denuncia anónima", en la cual indicaban que vendían drogas en distintos puntos de La Plata.

"La Reina" fue señalada como quien traficaba cocaína al menudeo en los barrios de Los Hornos, Tolosa, "El Churrasco" y "La Bajada".

image.png

También establecieron Maturane tenía un domicilio alternativo ubicado en el casco urbano de La Plata, en el cual viviría su pareja y sería utilizado como lugar de ocultamiento de las drogas, desde donde también comercializaban en la modalidad delivery.

En total, los agentes secuestraron 315 gramos de cocaína (1 trozo, 6 frascos y 75 envoltorios), 390 gramos de marihuana (2 bolsas y 1 frasco), 113 gramos de sustancia de corte, 3 celulares, 2 balanzas, recortes de nailon, una cuchara con vestigios de droga, un cuchillo con vestigios de droga, un encendedor, 223.560 pesos y un arma calibre 22.

Sobre las espaldas de la "inspectora hot" también pesaba una causa de la Justicia marplatense. El sitio Infobae reveló que era requerida por la Justicia de Mar del Plata por una infracción a la Ley de Drogas, en un pedido firmado por el fiscal Leandro Favaro en marzo de 2021 por una tenencia simple, hallada en un control vehicular.

Cuando se hizo público el caso de Pellizzari, desde la Municipalidad advirtieron que desconocían sus videos hot y argumentaron que "la decisión se tomó por las reiteradas inasistencias" de la empleada.

"Ese trabajo lo hago fuera del horario y desde mi casa. No interfiere en mi actividad como empleada municipal", se excusó Sonia en aquel momento.

Y sostuvo: "Reconozco que muchas veces no fui a trabajar, aunque no creo que tantas como dicen. Pero nunca me lo explicaron y además me enteré en los pasillos de que los funcionarios vieron mis videos. Por eso creo que ese es el verdadero motivo. Ellos consideran que mi actividad privada afecta la imagen de la municipalidad".

image.png

La mujer se desempeñaba como reemplazo de francos (fines de semana y feriados) en el área de Control Urbano. Es la dependencia que supervisa y realiza inspecciones de todo tipo para el cumplimiento de las ordenanzas municipales: desde clausuras de boliches nocturnos hasta operativos de tránsito.

Sonia se dedicaba a cubrir guardias los fines de semana en los despachos que el ente tiene en 20 y 50, cerca del centro de la capital provincial.

La modelo webcam sube contenidos eróticos en OnlyFans y tiene más de 175.000 seguidores en su cuenta de Instagram (@sweetmiaim). También cuenta con otro VIP (@sweetmia.vip), donde la siguen más de 44.000 usuarios.

"Si me convocaran habría que verlo, pero diría que sí. Si (Marcelo) Tinelli me invita, voy", había dicho en 2019, cuando le preguntaron por su sueño: ir a "Bailando por un Sueño".