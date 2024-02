Chocó contra un auto estacionado y volcó: una mujer que limpiaba la vereda se salvó de milagro

INSEGURIDAD VIAL Alcoholemia positiva: Chocó con su auto, escapó y dijo que no era él quién manejaba

image.png

Tras el fuerte impacto, el Peugeot 206 que fue embestido terminó arriba de la vereda, arrancó un tacho de basura y atropelló a una mujer que limpiaba la vereda.

image.png

La víctima sufrió algunos golpes y fue atendida en el lugar por los médicos del SAME. "Estoy bien. La cara del hijo de puta no me la borro", dijo la mujer sobre el conductor de la camioneta en diálogo con "Buenas Mañanas", el programa de Canal 8.

El hombre que iba en la Partner resultó ileso, según confirmaron fuentes del hecho a Ahora Mar del Plata.

"Fue en un segundo. El que manejaba la camioneta se habrá quedado dormido", señaló Lita, una vecina del barrio.