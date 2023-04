Choque del micro de hinchas de Aldosivi: "Gastamos 500 mil pesos en atención médica y el auto quedó destruido; nadie del club se comunicó"

"Dentro de lo que se puede decir bien. Por suerte estamos bien", insistió desde el Hospital Privado de la Comunidad (HPC), donde fueron atendidos y tuvo que acudir esta mañana a hacerse placas.

Después del impacto, quedaron aturdidos y bajaron como pudieron del Peugeot 308 donde se trasladaban, que despedía una densa columna de humo. Allí comenzó a acercarse gente a preguntarles cómo estaban y ofrecerles ayuda, pero todo se descontroló cuando apareció en escena el chofer del micro. "El hombre que se acercó era el que manejaba y lo empezaron a agredir, se terminaron peleando entre todos, mi mamá me agarraba y me decía 'hija, no puedo respirar'. Estaba en shock", contó, todavía angustiada, en contacto con este medio.

Entonces, frenó un remisero y se ofreció a llevarlas al hospital. Para salir de la trifulca, se subieron a bordo del auto y comenzaron un recorrido por centros de salud que no hizo más que acrecentar la angustia y la desesperación.

"Primero fuimos a una salita por Jorge Newbery que estaba cerrada, después fuimos a la que está en 12 de ocubre y Alejandro Korn y nos dijeron que no tenían médicos. Hicimos cuatro cuadras más y encontramos un patrullero. Ahí les contamos lo que había pasado y les preguntamos a los policías si nos podían escoltar al hospital Interzonal, porque al remisero no le funcionaba la bocina, pero nos dijeron que ellos no podían y tenían que llamar a otro móvil. Entonces optamos por ir al HPC, que era lo más cercano", dio a conocer la mujer que aclaró que se atendieron "de forma particular".

El nene llegó llorando y acusando fuertes dolores en su panza, pero los primeros estudios descartaron lesiones de gravedad. No obstante, por el impacto violento -contó Jimena- que su madre está fracturada y a su cuñada le tuvieron que dar puntos en la cara.

"Gastamos 500 mil pesos en atención médica y el auto quedó destruido; nadie del club se comunicó", subrayó, ofuscada por la maniobra que pudo ver varias veces gracias al registro que tomó un fanático que filmaba el paso de la caravana.

Por su parte, el micro quedó alojado en la comisaría quinta y se espera que durante el lunes sea sometido a las pericias del rigor. Según supo este medio, dicho vehículo no contaba con la Verificación Técnica Vehicular, además tenía los pisos podridos, no contaba con asientos, no le funcionaban los frenos y las cubiertas no eran aptas para circular. Como consecuencia del irresponsable acto, le fue retirada la licencia al conductor por tiempo indeterminado y su situación deberá ser evaluada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Cabe remarcar que el incidente ocurrió en la previa del partido que disputó Aldosivi contra Atlanta, de local, y perdió 2 a 1.