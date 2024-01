Cortó la tobillera electrónica en una salida transitoria: lo atraparon cuando quiso robar una inmobiliaria

Un delincuente de 37 años fue aprehendido después de intentar robar dinero de una inmobiliaria. Cuando fue identificado, se constató que no regresó a la cárcel después de una salida transitoria el sábado.

El sujeto ingresó al local, exigió dinero a una empleada de 21 años y huyó del lugar sin llegar a sustraer.

Los efectivos constataron que el sujeto resulta estar con quebrantamiento del sistema de pulsera con salidas transitorias de la Unidad 15 por "Robo simple en grado de tentativa".

El pasado sábado el causante se retiró de la UP hacia su domicilio, allí cortó la tobillera electrónica y ayer no regresó a la UP.

El Dr. De Marco de la UFI Flagrancia dispuso se notifique al individuo por Robo en grado de tentativa y se lo traslade a Unidad Penal nro. 44 de Batán.