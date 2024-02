Crimen del turista: los detalles de la detención del principal sospechoso

Además, la funcionaria detalló que, tras conocerse la identidad del principal sospechoso “fue demorado por razones de urgencia cuando llegaba a trabajar” en la tarde de este miércoles en una heladería del centro.

En el lugar donde se desempeñaba “ya estaban en conocimiento” porque “habíamos pedido cámaras que nos terminaban de confirmar su identidad, ya que las prendas que vestía y la moto en la que se trasladaba, coincidía con las capturas de las cámaras del COM”

“El que dispara iba solo, en una moto Benelli de cilindrada 135 secuestrada en la madrugada con motivo de un allanamiento que le pedimos por motivos de urgencia al doctor Juan Tapia. A la 1.30 de la mañana ingresamos al domicilio donde esta persona vive y secuestramos la moto, cuatro municiones nueve milímetros y un cargador Bersa y no secuestramos el arma homicida”, detalló Salas.

“Por la información que tenemos, no tiene antecedentes penales. En breve declarará”, aclaró Salas. “La resolución de este caso es exclusivamente por el trabajo de la policía”, remarcó.

“Personal de la Primera analizó las cámaras para adelante y la DDI analizó hacia atrás para poder observar la moto. Las otras personas están identificadas, pero no hay ninguna decisión ni determinación sobre esa persona. No se trató de un robo, solo que se produce un disparo y provoca la muerte de Mauricio. No hay nada que involucre a la otra moto”, afirmó luego.

“La reconstrucción del hecho es por las personas que iban en la camioneta y no hubo ningún incidente, discusión ni robo. El acompañante hasta dijo que le hizo un comentario amistoso. No hubo un altercado”, repitió Salas.

Además, aseguró que hubo “solo un disparo, secuestramos una vaina servida. Y de la autopsia se obtuvo un proyectil deformado del cráneo de la víctima”.