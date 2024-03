"Dame la plata o te pego un tiro": un delincuente encapuchado y pánico en una despensa de avenida Colón

En las imágenes se ve cómo un ladrón ingresó a la despensa con la cara tapada y fue directo hacia la caja, donde amenazó a la empleada.

"¡Dame la plata, dale, dale, dale porque te pego un tiro!"., le gritó el delincuente a la victima. "No hay nada", le dijo otra empleada que estaba en el fondo del local.

El asaltante escapó con la recaudación y enseguida las dos empleadas salieron desesperadas a la puerta del comercio a pedir ayuda.

"Estamos cansados de los asaltos. Siempre vienen los mismos ladrones, nos tomaron de punto. Las cámaras ya no les importan a los chorros. No se puede trabajar tranquilo", dijo la dueña de la despensa.

"Cae la noche y el barrio es una boca de lobo. Estamos inseguros. Los vecinos a las cinco de la tarde se meten adentro y ya no salen más. Falta iluminación y la policía no pasa", afirmó.