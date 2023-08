Declaró el mecánico acusado del crimen de Las Lilas: "Nunca tuve intenciones de matar a nadie"

El mecánico Claudio Miraball negó haber tenido intenciones de quitarle la vida a Pablo Villalva , atropellado y asesinado con un automóvil a pocos metros de su taller mecánico, dijo no recordar demasiado de lo ocurrido esa noche y manifestó temor por su familia.

“Nunca quise matar a nadie, no tuve intención de matar a nadie”, dijo pronto en la declaración indagatoria que afrontó al día siguiente de entregarse a la justicia luego de varios días en los que permaneció prófugo, acusado de homicidio agravado en la causa que investiga la fiscal Romina Díaz.

Los hechos que se le imputan quedaron registrados en cámaras de seguridad, donde se ve al automóvil de su padre cuando circula por calle Mariano Acosta entre Garay y Rawson en momentos en que embiste a una persona que de madrugada cruzaba la calle a pie. Era Villalva, con antecedentes penales, que falleció como consecuencia de las gravísimas heridas que sufrió por el impacto.

Miraball, asistido por su abogado Lautaro Resúa, optó por dar una versión exculpatoria en la que si bien se ubica en el lugar aquella noche, niega que su objetivo haya sido salir a matar. “Nunca tuve problemas con nadie, no tengo antecedentes”, dijo y se manifestó preocupado por sus hijas, su padre y su hermano.

“Hace un año y medio empezaron los robos. Fácil nos entraron a robar 25 yo 30 veces. Hay denuncias en la comisaría 4°, hay denuncias en DDI y nunca se pudo recuperar nada”, detalló de una situación de hartazgo que describió por robo de “herramientas, cosas de los clientes, ruedas, baterías, estéreos. “Nos han prendido fuego tachos adentro del taller, no sé si para iluminar. Hemos puesto rejas, cámaras para evitar robos”, describe en la declaración a la que tuvo acceso Ahora Mar del Plata.

Resumió experiencia con varios hechos de inseguridad tanto en el taller de la familia como en la calle. De las horas previas al crimen que se le imputa recordó que volvió de Coronel Vidal y se quedó en su casa. Desde allí vio desde su teléfono celular a un extraño en su taller, según le llegaban imágenes de las cámaras de seguridad que había instalado.

No tuvo problemas en describir el recorrido que hizo en camino al taller, al volante del automóvil. “Salí como estaba, todo dormido”, aclaró y en medio de ese trayecto asegura haber mirado de nuevo la cámara de seguridad y ver a alguien que descendía desde el techo con una mochila.

“Después me acuerdo de haberlo visto, yo ya vengo en el auto circulando por Avda. Champagnat y antes de llegar a la calle del taller que es Rawson veo a un hombre cruzando los canteros de Avda. Champagnat, pero situados de la mano de enfrente al taller”, afirmó e incluso dijo de haber mirado si veía patrullero o a alguien para pedir ayuda. “Y de ahí recuerdo todo blanco, la mente se me puso en blanco. Lo siguiente que recuerdo es un golpe en el auto, escucho un golpe en el auto. Recuerdo haber llamado a alguien, pero no sé ni a quien llamé”, aseguró.

La secuencia siguiente que detalló lo ubica primero en el taller y luego de regreso a su casa, donde estuvo con su hija. Dijo: “Me quedé en el sillón sentado con la mente en blanco, sin saber qué había pasado…”.