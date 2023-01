Denuncian salvaje golpiza en un torneo de fútbol: "Me pateó la cabeza con los tapones"

Un joven fue hospitalizado tras una salvaje agresión que ocurrió durante un torneo de fúbol que se realiza en la sede local del club Banco Provincia. La víctima expuso que, además de la agresión, sufrió el maltrato de los organizadores cuando reconocieron que "no tenían plata para pagar una ambulancia ni seguridad".

Leo, quien recibió tres puntos de sutura en su frente y asegura que "si no se metían sus amigos, lo mataban", se comunicó con Ahora Mar del Plata para contar los detalles de la golpiza que ocurrió el sábado pasado en la tercera fecha del torneo.

"Nosotros jugamos este torneo, donde se paga una inscripción de 19 mil pesos por equipo, y se contratan seguros, canchas, árbitros, etcétera. Empezamos el partido que fue bastante áspero en el primer tiempo y en el segundo, en una jugada normal, un jugador de ellos me dio una piña en la nariz, quedé tirado en el suelo, creo que inconsciente, y ahí me pegó una patada en la cabeza", sostuvo el joven. "Me pateó la cabeza con los tapones", graficó.

Según el relato del joven que radicó una denuncia en la comisaría 15, en medio de la golpiza otro de los jugadores del equipo contrario lo agarró del cuello y lo quiso asfixiar. En ese momento sus amigos se metieron a separar junto al árbitro que suspendió el encuentro.

Rápidamente los amigos de la víctima buscaron una ambulancia pero "los organizadores dijeron que no tenían plata para pagarla, al igual que la seguridad".

"No habia ni un botiquin cerca", graficó el joven, que esperó "unos veinte minutos" la llegada de una ambulancia y luego fue trasladado al hospital Interzonal, porque actualmente no cuenta con obra social. Ahí le realizaron una tomografía que no arrojó aspectos alarmantes aunque le recomendaron que se realice nuevos estudios más pormenorizados.

En un reclamo que hizo a través de redes sociales, pidió un mayor compromiso en los organizadores del torneo que aglutina a 38 equipos y lamentó que solo se hayan solidarizado el juez de línea y el arquero del equipo contrario.