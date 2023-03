Denuncian a un motociclista que manosea mujeres y se escapa en Parque Luro

"Yo salgo de trabajar sábado la mediodía en noviembre en santa cruz y chaco, en bicicleta, una moto me frena al lado. Creí que me iba a robar y no. Frena la moto solo para manosearte, la parte del cuerpo que pueda y te va. El jueves pasado salí nuevamente al mediodía. En Chubut y Strobel me vuelve a pasar lo mismo, una moto casi frenada, me toca los pechos y hace que me caiga, me golpeé, y él acelera y se va", contó Cecilia a Ahora Mar del Plata.

Ante este aberrante hecho, decidió radicar la denuncia penal y también compartirlo por las redes. El posteo que da cuenta de "una persona en Parque Luro abusando de mujeres" fue rápidamente replicado y sirvió para que muchas mujeres pudieran expresar haber sido víctimas del mismo sujeto.

Se trata de un hombre en una moto negra, que circula con un casco negro con verde flúor y la patente tapada y "su objetivo es manosear mujeres".

"Contando la situación llegan mensajes de distintas mujeres que les pasó lo mismo. Da mucha bronca, queda el asco en tu cuerpo, sentís que estás vulnerable. Hay un colegio a dos cuadras", añadió Cecilia.