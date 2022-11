"Denuncien, no tengan miedo": el impactante video de Lourdes de Bandana

Lourdes Fernández, de Bandana , sorprendió a sus seguidores en las redes sociales luego de compartir una historia de Instagram donde muestra su rostro golpeado . “ Si pasa, denuncien, no tengan miedo ”, escribió.

También hizo duras acusaciones y que para “todos en el edificio, según él, (ella) gritaba porque tenía ataques de pánico”. “Me filmó sin que sepa, me sacaba fotos desnuda, y sin mi consentimiento”, agregó en la historia de su cuenta de Instagram, @lowrdez. “Yo siempre pidiendo disculpas… El amor no duele”, remarcó la también conductora de Mandigna Tattoo.