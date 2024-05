Desbarataron una banda integrada por presos de la cárcel de Batán que asaltó una vivienda

Personal de la Sub DDI realizó varios allanamientos en Mar del Plata y en Bahía Blanca. Las medidas se concretaron en el marco de una investigación por “Robo agravado en poblado y en banda, lesiones y estafa" que se tramita ante el Juzgado de Garantías Nº 2.

El hecho ocurrió en la madrugada del 2 de julio de 2023 cuando las hermanas Digerónimo se encontraban en su casa de calle 30 entre 13 y 15 de Balcarce junto a la pequeña hija de una de ellas. En ese momento fueron sorprendidas por dos delincuentes que ingresaron en su vivienda, las ataron y se llevaron objetos de valor. Un cómplice esperaba afuera de la casa a bordo de un vehículo que luego se pudo determinar con el avance de la investigación era un taxi con habilitación marplatense.

Lo llamativo del caso es que la víctima estaba esperando en su domicilio la llegada de distintos electrodomésticos que había comprado por Facebook días antes y cuya entrega se encontraba demorada. El vendedor, entablando comunicación con la víctima, le dijo que por un problema mecánico el camión estaba demorado y que por Balcarce pasaría a la madrugada.

Simulando ser los empleados de una empresa logística, los asaltantes lograron que las víctimas le flanqueen el acceso a la vivienda donde luego violentamente las asaltaron y mediante golpes y amenazas las ataron para robarles 2400 dólares, 70 mil pesos, dos camperas y dos teléfonos celulares.

Tras realizar la denuncia en la comisaría local, el fiscal Rodolfo Moure ordenó que la investigación la lleve adelante la Sub DDI Balcarce. Tras efectuar el análisis de más de 400 horas de filmaciones de las cámaras de seguridad brindadas por los vecinos de Balcarce, el COM, la Concesionaria del Peaje El Dorado y el COM de Mar del Plata, los investigadores identificaron al chofer del taxi.

image.png

Con la autorización del juez Saúl Errandonea, se realizaron cuatro allanamientos en los barrios Parque Independencia, Cerrito Sur y San Jacinto, oportunidad en que se recuperó uno de los teléfonos robaron y se secuestró el taxi Fiat Siena utilizado en el hecho.

Con las pruebas obtenidas en los procedimientos, se realizaron nuevos análisis de comunicaciones, pericias telefónicas y medidas de inteligencia financiera sobre las cuentas de los investigados que permitieron establecer las vinculaciones entre los individuos que realizaron la estafa virtual y los que concurrieron a Balcarce a cometer el robo con la información obtenida por las ventas falsas.

Quedó demostrado en la causa que luego del engaño de la venta, tres hombres manipularon la presunta entrega de los electrodomésticos y la coordinaron para la madrugada, maniobra que realizaron desde el celular de un interno alojado en la Unidad Penal 15 de Batán, al que las víctimas le enviaron su dirección y fotos del exterior de la vivienda para la entrega de los productos.

Con esta inteligencia previa, un segundo preso pasaba a sus hijos la información y ellos desde Mar del Plata se trasladaron a Balcarce a bordo del vehículo de alquiler con licencia habilitante. Tras certificar la presencia de la víctima en su casa, la madrugada del domingo 2 de julio cerca de la una de la madrugada se comunicaron con ella para realizar la “entrega de electrodomésticos” y al salir de la vivienda abordaron a la víctima y la asaltaron. Los delincuentes se dieron a la fuga y regresaron a Mar del Plata con el botín.

Con los avances obtenidos en la investigación también quedó comprobada la conexión entre las tres personas mayores de edad alojados al momento del hecho en la cárcel de Batan con las titulares de las cuentas bancarias donde se recibieron las transferencias realizadas por la víctima por la venta falsa de los electrodomésticos. Las beneficiarias de los fondos eran parejas de los detenidos que a su vez los visitaban asiduamente en el penal.

Con las nuevas pruebas recolectadas, personal de la Sub DDI Balcarce logró establecer el domicilio e identidad de los autores del hecho investigado en Mar del Plata y dieron con el domicilio de los investigados.

Grupos operativos policiales mixtos realizaron ocho allanamientos en los barrios Parque Independencia, San Jacinto, Puerto y Autódromo, como también el complejo penitenciario de Batán y la Unidad Carcelaria N° 4 de Bahía Blanca.

En los operativos secuestraron distintos dispositivos de telefonía celular, tarjetas SIM de telefonía, prendas utilizadas por los delincuentes el día del hecho.

Los acusados, dos mujeres de 26 y 20 años, seis hombres de entre 18 y 45 y un menor de 17, quedaron imputados por los delitos de "Robo Agravado, Estafa, Encubrimiento y Lesiones".