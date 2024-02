Desesperada búsqueda de Héctor: se desconoce su paradero desde hace un mes y medio

Marcela, una de sus hijas, contó que "el último contacto que tuvo fue con su ex pareja y el hijo de ella, los tres trabajaban juntos en una panadería". "Ellos dicen que fue, cobró su plata y dijo que se iba. Que hagan lo que quieran con la ropa de él y desde ahí no sabemos más nada", expresó.

La mujer señaló que es una extraña situación, ya que cuando ocurría alguna discusión se iba a la casa de su hermana y siempre tenía contacto con sus hijas.

"Se fue caminando, no tenía vehículo. Se manejaba con un telefono de la panadería y ahora no tiene más. Queremos asber que está bien, vivo, no es normal que pase esto y hace un mes y medio no aparezca", señaló

Héctor tiene 62 años, mide 1.75, es pelado, usa anteojos, contextura grande y bigote. Ante cualquier información, comunicarse al 2234268652 o al 911.