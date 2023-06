Desvalijaron la casa de una vecina del Centenario que está internada: "No tienen códigos"

Una de la vecinas de la víctima del robo dijo que viven una "ola de inseguridad" sin precedentes y que esperan que se incremente la seguridad en la zona con urgencia.

En diálogo con el móvil de Canal 8, la mujer expresó que "venía del colegio de mi hija cuando me encontré con la puerta destrozada de esta mujer que sabemos que vive sola y no está, porque la internaron, y se ve que le sacaron un montón de cosas". "No sabemos cómo se lo pueda tomar cuando vuelva", lamentó.

"No tienen códigos", sentenció, al enumerar los robos que se registraron solo en la última semana: "A un vecino le entraron en la casa y se llevaron de todo, hasta la puerta; también desvalijaron un auto y hay muchos robos en la calle".

Finalmente, alertó que "las cosas cuestan cada vez más y esto no se puede sostener", en un reclamo por patrullajes permanentes entre las torres del complejo.